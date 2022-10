Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FC Københavns meget uheldige anfører, Zeca, har ikke kun sin anden korsbåndsskade på et år at tænke på.

Som om det ikke er nok at skulle døje med den horrible skade, der ramte ham i en lang overtid mod AGF søndag, så skal han også i løbet af de kommende måneder finde ud af, hvad fremtiden skal byde på.

Han er 34 år og har kontraktudløb til sommer. Dermed kan han have spillet sin sidste kamp i FC København-trøjen og måske sågar overhovedet, men om han har det, ville FC Københavns træner, Jacob Neestrup, lade Zeca selv fortælle - når han engang er klar til det.

»Det har jeg absolut ingen kommentar til. Det skal Carlos selv have lov at svare på. Han ligger derhjemme nu, og med de følelser han er i, vil det være upassende for mig at kommentere det.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg håber det bedste for Carlos, alle hans holdkammerater håber det bedste for Carlos, uanset hvad han vælger, og hvordan hans forløb bliver i de næste måneder,« siger Neestrup og slår fast, at Zeca ikke har udspillet sin rolle i FCK.

Heller ikke i denne sæson, hvor han definitivt ikke kommer mere på banen.

»Det, jeg kan sige, er, at vi vil gøre alt for at hjælpe ham, og når Carlos har fået det lidt på afstand, vil vi gøre alt for at holde ham tæt på gruppen, for der er to ting ved Zeca. Det ene er spilleren, og det er en topspiller, den anden er personen og karakteren, og det er en top, top person.«

»Og derfor er vi også forpligtet til at være så tæt på spilleren, så vi kan komme tilbage til den position i dansk fodbold, som vi gerne vil have.«

Til onsdagens Champions League-kamp mod Manchester City tæller skadelisten ud over Zeca også andre profiler i Rasmus Falk og Nicolai Boilesen.

»Jeg forholder mig til de spillere, der er. Der er ikke noget, jeg hellere vil end at have Rasmus Falk, Boilesen og Zeca her, men det er de ikke, og jeg synes, at de spillere, der kommer på banen i morgen, er rigtig, rigtig gode afløsere. Og så er der nogle, der må steppe op,« siger Neestrup om situationen og tilføjer:

»Hvis man kigger på de sidste seks, 12, 18 i FC København, så når der er nogle, der går ud, så er der andre, der stepper op. Jeg har et håb og en forventning om, at der er nogle muligheder for nogle spillere her.«