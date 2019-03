AaB scorede tre gange på Brøndby Stadion, men vandt alligevel ikke.

Nordjyderne skal derfor bruge en sejr over AGF næste søndag. Og selv en sådan sejr vil ikke garantere en plads i top seks og mesterskabsspillet.

»Med det her resultat ved vi ikke, om vi er købt eller solgt. Men nogle gange bliver vi også nødt til at flyve op i helikopteren og se det længere perspektiv i det. Og der var absolut nogle ting at tage med. Næste søndag, når vi står her igen, er turneringen ikke færdig. Forhåbentlig er det gået vores vej, så vi ligger i det rigtige slutspil. Men vi ved det ikke. Én ting vi ved, er at turneringen ikke er slut,« siger AaB-træner Jakob Friis.

»Det er sidste chance. Jeg synes, vi har leveret nogle stærke præstationer de sidste to kampe, men vi har ikke fået det udbytte, vi gerne ville,« supplerer AaBs offensive profil Lucas Andersen.

Lucas Andersen (10), AaB, jubler efter målet til 3-3 under Superliga-kampen mellem Brøndby IF og AaB på Brøndby Stadion søndag den 10. marts 2019.. (Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix) Foto: Anders Kjærbye Vis mere Lucas Andersen (10), AaB, jubler efter målet til 3-3 under Superliga-kampen mellem Brøndby IF og AaB på Brøndby Stadion søndag den 10. marts 2019.. (Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix) Foto: Anders Kjærbye

Netop Lucas Andersen skrev søndag under på en permanent aftale med AaB, der køber kreatøren fri af schweiziske Grasshoppers og udstyrer ham med en fem-årig aftale.

»Jeg synes AaB var den bedste løsning. Jeg føler mig glad her, og jeg føler, mit fodboldspil er blomstret, efter jeg skiftede tilbage. Det vil jeg gerne bevise over en længere periode. Derfor var AaB min førsteprioritet,« lyder det fra Andesen, der har været på lån i det nordjyske siden i sommer.

Nordjyden er nu tilbage, hvor det hele startede med en lang kontrakt i hånden. Men han har stadig ambitioner om mere end AaB og Superligaen.

»Fra AaB er det (den fem-årige kontrakt, red.) et tegn på, de gerne vil beholde mig så længe som muligt. For mig selv er det at vise AaB, at jeg rigtig gerne vil dem. Det er klart, at vi begge har en ambition om at det ikke hedder fem år. Men om det hedder ét år eller tre år er selvfølgelig svært at sige. Det er bare gensidig respekt at vise, at vi rigtig gerne vil hinanden,« understreger Lucas Andersen, der har gjort sin træner, Jakob Friis, til en rigtig glad mand ved at sætte sin underskrift på en fast aftale.

(Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix) Foto: Anders Kjærbye Vis mere (Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix) Foto: Anders Kjærbye

»Jeg er godt tilfreds. Rigtig godt tilfreds. Det er positivt. Det er godt for AaB, og det er godt for Lukas. Det giver også lidt længere perspektiv. Det handler selvfølgelig om at vinde eller tabe, men vi har også et hold, vi gerne vil udvikle. Når man får en nøglespiller som Lucas, og man har ham i lang tid, så kan man også planlægge lidt længere og rykke sig lidt mere som hold,« slutter Friis.

AaB-træneren behøver dog ikke kigge langt frem for at finde en kamp af allerstørste vigtighed. Den kommer allerede næste søndag.