20-årige Oliver Sonne har scoret sig en toårig kontrakt med Silkeborg IF, der netop er vendt retur til Superligaen fra den kommende sæson.

Et stort skridt op i fodboldkarrieren for den unge back.

Men uden for banen kører det også meget godt for Sonne, som ikke er helt ubekendt med en catwalk. For Sonne er også model for store mærker som Gucci og Armani. Og han har det ikke fra fremmede. Det var nemlig hans moster – den danske supermodel Helena Christensen – der hjalp ham ind i branchen.

»Det startede ved min mosters fødselsdag. Nogle af hendes agenter havde holdt øje med mig i en periode, da jeg var yngre. Og da jeg så blev 16 år og begyndte at vokse, og mit ansigt og min krop begyndte at udvikle sig, spurgte de, om det at være model var noget, jeg havde tænkt på,« har Sonne tidligere fortalt B.T.

52-årige Helena Christensen har rig erfaring fra modelbranchen, som nevøen nu også er en del af.

Han kommer til Silkeborg fra 1. divisionsklubben HB Køge, hvor han har kombineret fodboldkarrieren med modelkarrieren.

»For mig har det været meget rart at have det der ved siden af, hvor jeg ligesom kunne være en helt anden person og lave noget helt andet. Jeg synes, det har hjulpet mig til at blive en bedre fodboldspiller,« fortalte han i interviewet med B.T.

Nu gælder det så Superligaen, hvor han har fået en toårig kontrakt med den midtjyske klub.

»Silkeborg IF er en attraktiv klub. Jeg kan godt lide den spillestil, holdet praktiserer, og jeg hører kun gode ting om klubben fra nogle af de spillere, jeg har spillet sammen med og som har erfaring med Silkeborg. Derfor var jeg ikke i tvivl om, at SIF er den rigtige klub for mig,« siger Sonne i en pressemeddelelse.