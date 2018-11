Rafael van der Vaarts øjeblikkelige karrierestop tog Esbjerg fB-ledelsen på sengen, da han søndag aften meddelte klubben, at kroppen ikke kan klare mere fodbold på topplan.

»Det er ikke en kæmpe overraskelse, men omvendt kom det alligevel lidt ud af det blå, at det lige var i går, at han fortalte, at nu er det nu. Men kigger man nøgternt på de senester uger, så er vi egentlig ikke så overraskede over det,« siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen til B.T. Sport:

»Rafael kom til os i aftes og sagde, at han ville stoppe. Det er selvfølgelig en beslutning, han har tænkt godt igennem. Og det respekterer vi selvfølgelig.«

Verdensstjernen Rafael van der Vaart, som har klubber som Real Madrid, Tottenham og Ajax Amsterdam på sit imponerende fodbold-cv, kom til Esbjerg fB i sommer efter to skuffende ssæsoner i FC Midtjylland.

Men efter bare tre optrædener for det vestjyske Superliga-mandskab stopper den 35-årige hollænder karrieren med øjeblikkelig virkning på grund af en slidt fodboldkrop.

»Jeg er bare nødt til at stoppe nu. Jeg er her ikke for at rehabilitere, men for at spille fodbold. Det ville være sjovere, hvis det var anderledes, og det var også sådan, at jeg ønskede, det skulle være,« sagde Van der Vaart i aftes til de hollandske medier De Telegraaf og Nos.

Den beslutning ærgrer Esbjerg fB's sportschef:

»Vi kendte godt risikoen, da vi gik ind i det. Det er selvfølgelig ærgerligt, at fysikken gør, at han ikke kan blive ved. Han har ikke fået så mange minutter på banen, som vi havde håbet på. Han kom jo for eksempel ind mod FC København og viste, hvor god en fodboldspiller, han trods alt er.«

»Vi vidste godt, da vi hentede ham, at han skulle bygges op fysisk, så han kunne komme op i omdrejninger. Han har været der, men har hele tiden fået tilbagefald rent fysisk, så han har kunnet mærke på kroppen, at det er nu,« siger Jimmi Nagel Jacobsen.

Han mener, at Van der Vaart, som har spillet 109 landskamp for Holland - herunder en VM-finale - alt i alt har gjort et godt indtryk i Superliga-klubben i Esbjerg, hvor han bor til daglig med sin kæreste, Team Esbjerg-håndboldprofilen Estavana Polman:

»Det har udelukkende været positivt bekendstkab. Rafa er en fantastisk fyr og er top-professionel. Han har vist på træningsbanen, at han er en fantastisk fodboldspiller. Han har været god for truppen, og har vist de unge drenge, hvordan man er professionel.«

Esbjerg fB-ledelsen har nu har givet Van der Vaart et par fridage til at sunde sig oven på den store beslutning, hvorefter den hollandske stjerne vil tage formelt afsked med holdkammeraterne og staben.

Sportschef vil ikke afvise, at Van der Vaart kan tilknyttes klubben i en anden funktion, men der er ingen konkrete planer på nuværende tidspunkt.

»Han er en en fantastisk fyr, så han vil alle dage være velkommen i vores klub på alle måder. Nu har vi sagt til ham, at han nu kan trække vejret, og så snaker vi om fremtiden senere. Vi har sagt til ham, at han skal tage nogle dage fri og slappe af. Den store beslutning har jo fyldt noget i hans hoved. Så får vi alle formaliteterne på plads senere med en officiel afsked med truppen og klubben.«