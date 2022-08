Lyt til artiklen

Anders K. Jacobsen var ved at koge helt over, da han efter 0-1 på sin gamle hjemmebane i Odense skulle interviewes foran rullende kamera.

Han og holdkammeraterne fra AC Horsens havde netop tabt en tæt kamp til OB, hvor oprykkerne pressede det kriseramte fynske hold og brændte utallige chancer i jagten på scoringer - og derfor var angriberen slet ikke i humør til at forklare, hvordan AC Horsens kunne undgå at komme på tavlen.

»Nej, jeg kan egentlig ikke forklare det,« indledte han kort, inden han satte ord på de følelser, der tydeligt nagede den fynske angriber, som selv brændte en lang række chancer.

»Ej, men det er jo klart. Nu står du og kaster de her spørgsmål lige i hovedet på mig, ikke. Men enhver kan jo se det. Vi skulle klart have tre point med herfra, så det er pisse tungt.«

Og da den erfarne angriber så blev spurgt til, hvad der særligt irriterede ham ved kampen, fik tonen en langt hårdere lyd fra den sydende spids.

»Det siger sgu da sig selv, gør det ikke? Vi taber, vi får ikke nogle point med hjem.«

»OB vinder 1-0, det er flot af dem, men bare ikke godt nok af os, at vi ikke får scoret og får sikret den her kamp til vores egen fordel,« lød det fra Anders K. Jacobsen, der formentlig glædede sig til at komme væk fra interviewet, som du kan se i sin fulde længde over denne artikel.

Og måske skulle han ind i et isbad for at køle af og se på stillingen i Superligaen, hvor det trods mandagens sene nederlag fortsat ser fornuftigt ud for oprykkerne, der ligger nummer syv med otte point efter seks runder.