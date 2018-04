Fodboldens Disciplinærinstans har onsdag valgt at rejse en sag mod AaBs Jores Okore.

Det sker på baggrund af, at forsvarsspilleren i søndagens opgør mod FC Midtjylland var så oprevet over dommerens præstation og blandt andet følte sig snydt for et frispark i en situation, hvor midtjyderne efterfølgende fik udlignet til slutresultatet 3-3. Se mere til situationen i videoen øverst i artiklen

Her råbte Jores Okore til dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt:

»Er du racist?«

Udbruddet blev fanget af Canal 9s kameraer og mikrofoner.

Jores Okore var efterfølgende ude med en undskyldning og beklagede, at han var kommet med de udbrud. Det samme gjorde AaBs ledelse, der også har været ude at beklage, men det har altså ikke været nok, da Fodboldens Disciplinærinstans nu har valgt at åbne en sag på baggrund af udbruddet.

Det bekræfter AaBs pressechef, Brian Andersen, over for BT, der dog ikke har yderligere kommentarer, mens sagen kører. De forventer en afklaring inden deres næste kamp.

BT har ligeledes været i kontakt med formanden for Fodboldens Disciplinærinstans, Jens Hjortskov, men heller ikke herfra kommer der kommentarer, før sagen er afgjort.

Næste opgave for AaB er på søndag, hvor holdet igen møder FC Midtjylland.