Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han var slet ikke tilfreds.

For det første havde OB lige tabt og lukket tre mål ind.

For det andet var OB-målmand Martin Hansen dybt utilfreds med dommer Jakob Kehlet, som han tog en alvorssnak med efter kampen.

Efter nederlaget gav han Kehlet og resten af dommerstaben en opsang til TV3 Sport.

Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Generelt ville det klæde dommerne, hvis de kunne sætte sig ind i spillernes frustrationer en gang imellem i stedet for bare at sige 'der er ikke en skid',« raser Martin Hansen.

»Jeg kan godt forstå, at det nogen gange kan se lidt voldsomt ud. Men det klæder dem at have lidt forståelse og lidt mere overskud i nogle situationer. Det er os andre, der ser dumme ud.«

»Der er tre-fire gange, hvor jeg bliver trådt over tæerne og hevet i trøjen. Jeg siger 'prøv nu at kigge'. Det vil klæde dem, at man kunne have en dialog med dommerne uden at få at vide, at man skal smutte ind i målet.«

OB ligger med nederlaget nummer ni i Superligaen.