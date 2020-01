Mart Lieder og Tess Wester er vel det, man kan kalde for et powerpar.

Manden er professionel fodboldspiller i Sønderjyske, mens Wester er verdensmester i håndbold med Holland og målvogter for Odense Håndbold.

Fra sommeren skifter Mart Lieder til OB, og derfor kommer parret, som i øvrigt bor i Odense, til at tørne ud for henholdsvis byens bedste fodbold- og håndboldhold.

»Lige nu er fokus stadig på Sønderjyske, men jeg er glad og spændt på at spille for OB fra sommer,« fortæller Mart Lieder til B.T.

Tess Wester skal giftes med Mart Lieder. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Den hollandske angriber skifter på en gratis transfer, da hans kontrakt med Sønderjyske udløber sidst i juni. Desuden afslører han, at skiftet hurtigt gik igennem.

Men på trods af, at transferen er belejlig, er det hverken på grund af hende eller det faktum, at parret bor i Odense, at Lieder skifter til OB.

»Det er egentlig ikke en særlig stor del af beslutningen,« siger Mart Lieder.

»Dengang jeg skiftede til Danmark, var en del af grunden selvfølgelig, at hun spillede her (...) Nu skifter jeg mest af alt, fordi det er et skridt i den rigtige retning. En klub med en højere niveau, som altid plejer at være i top-6, og så er det en større klub. Det er da dejligt, at vi allerede bor i Odense, men den største grund er, at det er godt for min karriere.«

Mart Lieder har spillet i Sønderjyske siden sommeren 2018. Foto: Henning Bagger

Ifølge nogle af B.T.s kilder har personer i Sønderjyske været en smule bitre, da Mart Lieder skrev under med OB, inden han overhovedet nåede at forhandle med Sønderjyske om at forlænge sin aftale.

Men det fejer den 29-årige hollænder af vejen.

»Så tror jeg ikke, at jeres kilder har ordentligt styr på det,« svarer han til spørgsmålet.

Mart Lieder skiftede til Sønderjyske fra FC Eindhoven i juli 2018 på en fri transfer. Indtil videre har han spillet 57 kampe for Sønderjyske, scoret 15 mål og lavet ni målgivende afleveringer.