Superligaklubberne Randers FC og Esbjerg fB bytter spillere.

Esbjerg henter med øjeblikkelig virkning venstrebacken Kevin Conboy retur til klubben, hvor han tidligere har spillet fra 2008 til 2011.

32-årige Conboy får kontrakt frem til sommeren 2022. Det skriver Esbjerg på sin hjemmeside.

- Med Kevin Conboy får vi en dygtig og erfaren spiller med en god mentalitet, og vi er overbeviste om, at han bliver vigtig for EfB på både kort og lang sigt.

Jesper Lauridsen (th.) har spillet i Esbjerg siden 2016. Foto: Claus Fisker Vis mere Jesper Lauridsen (th.) har spillet i Esbjerg siden 2016. Foto: Claus Fisker

- Både defensivt og offensivt kommer han til at tilføre vores spil en ekstra dimension, og så er det et plus, at han i forvejen kender klubben særdeles godt, siger Jimmy Nagel, der er sportschef i Esbjerg, til klubbens hjemmeside.

Samtidig sender den vestjyske klub Jesper Lauridsen den anden vej.

Den 28-årige venstreback har spillet 148 superligakampe for FC Midtjylland og Esbjerg.

– Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Randers FC, som for mig altid har virket som en god, solid og ikke mindst hårdtarbejdende klub med et spændende potentiale.

- Klubbens værdier går virkelig godt i spænd med de dyder, jeg står for, og jeg ser frem til at bidrage både på og uden for banen.

- Vi går et spændende forår i møde, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at det bliver til en plads i top-6, siger Jesper Lauridsen til Randers' hjemmeside.

I efteråret kom det frem, at Kevin Conboy blev manipuleret og udnyttet af et familiemedlem, der ruinerede ham. Den historie kan du genlæse her.

Opdateres...

/ritzau/