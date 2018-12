To spillere siger farvel og tak i AGF.

AGF er gået på julepause, men internt er der stadig gang i klubben.

Tirsdag blev det nemlig offentliggjort, at to spillere forlader klubben med øjeblikkelig virkning. Det skriver AGF i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om midtbanespilleren Björn Daníel Sverrisson og målmand Roman Mysak.

Farvel og god vind til @bjornsverris, der rejser fra AGF et halvt år hans aftale udløber. Også målmand Roman Mysak siger farvel i dag, da han ikke får hans aftale forlænget Læs mere her https://t.co/khuHkjys1v #tak #ksdh #godvind pic.twitter.com/pBaWeEd7zO — AGF (@AGFFodbold) December 18, 2018

Islændingen Björn Daníel Sverrisson havde ellers kontrakt med Aarhus-klubben frem til sommeren 2019, men begge parter er blevet enige om at ophæve kontrakten allerede nu.

'Björn har været en loyal soldat for os, og han lavede i sin første sæson i klubben nogle endog meget vigtige mål i nedryknings-playoffkampene, som alle nok stadig husker. I de seneste sæsoner har han altid været klar, når der blev kaldt på ham - også, når der skulle løses opgaver på andre positioner end hans foretrukne. Så vi har været glade for tiden med Björn og ønsker ham held og lykke i karrieren,' siger sportschef Peter Christiansen i pressemeddelelsen.

Björn Daníel Sverrisson lægger ikke skjul på, at manglende spilletid har været en afgørende faktor for beslutningen om et farvel.

»Jeg vil gerne spille kampe, og det er ingen hemmelighed, at jeg ikke har spillet mange kampe i AGF i den senere tid. Men jeg har nydt min tid i klubben og samværet med mine holdkammerater, og jeg har udført mit arbejdet godt og loyalt. Men jeg er ikke anderledes end andre fodboldspillere, så jeg vil nu ud og finde et sted, hvor jeg kan få mere spilletid,« siger Björn Daníel Sverrisson og understreger samtidig, at han har været glad for sit ophold i AGF.

Björn Daniel Sverrisson er nu fortid i AGF. Foto: Henning Bagger Vis mere Björn Daniel Sverrisson er nu fortid i AGF. Foto: Henning Bagger

Ukrainske Roman Mysak har 'kun' været i AGF siden sommer, hvor han har været præget af en håndskade. Han får ikke forlænget den halvårige aftale, han havde med klubben.

'Roman var desværre så uheldig at blive skadet allerede efter et par uger i klubben og har derfor stort set hele perioden været under rehabilitering. Men Romans arbejdsiver og disciplin i jagten på at komme tilbage har været fantastisk at følge. Han har en unik professionel indstilling, der aftvinger respekt hele vejen rundt i klubben,' lyder det fra Peter Christiansen.

Roman Mysak nåede kun at sidde på bænken i årets sidste to superligakampe.

Hvor de to spillere fortsætter karrieren, meldes der ikke noget om.