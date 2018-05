Hjem til O'ense?

Den tårnhøje danske forsvarsspiller Frederik Tingager er fanget i en kattepine i Tyskland, hvor han sammen med sin klub, Eintracht Braunschweig, er rykket ned i 3. bundesliga. Det var bestemt ikke en del af planen, da han i januar skiftede OB - hvor han var blevet en stor profil - ud med den tyske klub, der lå og hev efter vejret i den nederste halvdel af den næstbedste tyske række.

25-årige Frederik Tingager har i kølvandet på nedrykningen ikke lagt skjul på, at han bestemt ikke har planer om at fortsætte karrieren i 3. bundesliga.

Og OB's sportsdirektør, Jesper Hansen, holder døren pivåben, hvis Frederik Tingager skulle have lyst at vende snuden mod Danmark igen.

»Vi har sagt til ham, at hvis han har en interesse i at komme tilbage til dansk fodbold, så står vi klar med åbne arme. Vi har det rigtig godt med Frederik, som vi synes er en rigtig dygtig spiller. Så han skal være mere end velkommen i Ådalen,« siger Jesper Hansen.

»Frederik er rigtig glad for OB, og han er også rigtig glad for Odense. Vi har betydet rigtig meget for ham i og med, at han hos os tog skridtet fra dansk 2. division til at være en spiller, der var interessant for udenlandske klubber. Og som han også selv siger, har det været fantastisk for ham at komme til Tyskland og spille i en storklub foran mange tilskuere. Det har han været superglad for.«

I et interview med Holbæk B&I's hjemmeside - Frederik Tingager spillede i Holbæk før OB - afslører den 1,98 meter høje forsvarsspiller, at han helst fortsætter sin karriere i udlandet.

»Jeg er åben for alt, der kan gavne min karriere. Min første prioritet lige nu er at blive i udlandet. Jeg kunne sagtens se mig selv fortsætte i Tyskland. Jeg har fået kulturen ind under huden. Og næsten lært sproget,« fortæller Frederik Tingager.