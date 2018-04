Kampen mellem Randers og Lyngby blev midlertidigt stoppet i pausen, da en tilskuer var faldet om på tribunen med et hjertestop.

Det stod 2-0 til Randers, da personen faldt om. Det var i pausen, at den forfærdelige ulykke skete. I løbet af pausen har man forsøgt at genoplive den pågældende, og derfor har der været en næsten halv time lang pause. Men efter at have fået bragt tilskueren med hjertestop ud af stadion, er kampen blevet genoptaget.

Du kan følge med i seneste udvikling i både den forfærdelige episode uden for banen og selve kampen i live-bloggen herunder.