I sidste uge sprang en bombe, der ruskede op i Fodbolddanmark, da FC København købte Kamil Wilczek.

Og det skete bare et halvt år efter, at den polske angriber forlod Brøndby IF som en forgudet helt med et ry som en af de største spillere, der har båret den gule trøje de sidste 10-20 år.

Og det har fået sindene i kog hos særligt Brøndbys fans, mens flere FCK-fans forholder sig skeptiske i forhold til den 32-årige polak, som er købt efter et flop-ophold i den tyrkiske klub Göztepe. Begge dele kan panelet i denne uges Fodbold FM godt sætte sig ind i.

»Det er den største transferhistorie nogensinde i Superliga-historien, vil jeg mene. Den har alle elementerne. Det er en dygtig angriber, som kommer fra ærkefjenden, hvor han har været anfører og har kysset klublogoet,« siger fodboldjournalist Karsten Krogh.

Foto: Nikolai Linares

»Man finder ikke noget, der kan gøre mere ondt på Brøndby-fansene. Så jeg forstår deres vrede. Og jeg forstår, at FCK-fansene er skeptiske. Jeg håber ikke, at det kommer til at kamme over, som man så det med Jens Stage-klubskiftet,« siger Anders Borup, chefredaktør på Bold.dk.

Begge paneldeltagere mener, at klubskiftet sportsligt set giver ganske god mening for Wilczek og for FCK, som får en beviseligt ganske målfarlig Superliga-angriber i sin trup.

»Jeg tror ikke, at Wilczek kunne få et tilbud fra en højere hylde end FCK, som spiller om trofæer og i Europa. Han er garant for mål, og FCK skal bruge en målscorer, og selv om han er dyr i løn, så får de ham billigt. Så hvis man tager følelserne ud af det, så giver det god mening for begge parter,« siger Anders Borup.

»Man skal huske på, at Wilczek ikke har tjent de store penge i sin karriere, selv om han har scoret mange mål i Danmark. Og FCK skal gøre alt, hvad de kan, for at vinde mesterskabet i næste sæson,« siger Karsten Krogh.

