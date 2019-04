Andreas Skov Olsen var i en uvant rolle mandag aften.

FC Nordsjælland-talentet var nemlig blevet rykket ind centralt i banen i stedet for at spille sin vante højre kant.

Og skal Andreas Skov Olsen være ærlig, så er det ikke her, han føler sig mest tilpas.

»Tjoh, altså. Det er ikke min favoritposition, det skal jeg ikke lægge skjul på. Men træneren ville prøve noget andet i dag, og som jeg også sagde til ham, så respekterer jeg hans valg og vil gøre mit bedste. Men jeg vil helt klart hellere spille højre kant,« siger Andreas Skov Olsen.

Han påpeger, at han kommer i flere situation, der for nuværende ikke passer hans spidskompetencer - eksempelvis en-mod-en-situationerne, hvor han kan sætte en spiller af.

»Når du får bolden centralt, er der meget mere pres på bagfra. Det er mere at skulle kombinere og være med i spillet. Men jeg har godt af at lære det og udvikle på mit spil,« siger Andreas Skov Olsen.

Ifølge FCN-træner Flemming Pedersen var der to årsager til, at Andreas Skov Olsen var at finde som forreste mand mandag aften.

Dels havde Jonathan amon gjort det så fornuftigt til træning, at han havde slået Godsway Donyoh og holdet, og man ville sætte ham i scene på højre kant.

Derudover sad U21-landstræner Niels Frederiksen også på tilskuerepladserne mandag aften sammen med en solid håndfuld scouts. Og her lurer et muligt ønske om at bruge Andreas Skov Olsen som spidsangriber.

»Vi har talt med DBU om det, der også godt kan se ham brugt derinde, og det er en del af hans spil, vi gerne vil udvikle på. Jeg var meget tilfreds med han præstation,« siger Flemming Pedersen.

Selv var Andreas Skov Olsen dog ærgerlig over endnu engang at gå fra banen uden sejr. FC Nordsjælland har endnu ikke vundet i mesterskabsspillets foreløbige seks kampe.

»Jeg synes, vi spiller en fin kan. Det er skide bittert at stå her igen og ikke få noget med fra kampen,« siger stortalentet.