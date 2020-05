Superligaen har planen klar for en genstart.

Står det til Divisionsforeningen - og det gør det ikke nødvendigvis helt, starter fodbolden igen 29. maj, og det bliver blandt andet med corona-test af alle spillere.

Der er allerede lavet protokoller for Superligaen, og disse blev fredag præsenteret på et møde for blandt andre kulturminister Joy Mogensen og sundhedsmyndigheder.

»Vi har hele tiden sagt, at det er afgørende at færdiggøre sæsonen på banen med afvikling af samtlige kampe, men kun hvis det kan gøres på en forsvarlig måde, der ikke belaster sundhedssystemet. Rigtig mange mennesker har arbejdet på at lave de her protokoller, som sikrer, at det er muligt,« siger Claus Thomsen i en pressemeddelese.

Superligaens protokoller lyder blandt andet på, at man som spiller ankommer omklædt til kamp og ikke spiser sammen. Men der vil også blive foretaget masser af test.

»Nogle synes måske det lyder ekstremt med test, men da fysisk kontakt inde på banen ikke helt kan undgås, så tager vi også de her forholdsregler for at undgå smittespredning. Det bliver ikke billigt med løbende tests, men fokus er at få gang i fodbolden igen på en forsvarlig måde,« lyder det fra direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.

Der er altså præsenteret en plan for genstart af Superligaen, men man afventer stadig politikernes endelige nik, før der igen kan spilles professionel fodbold i Danmark.

Skulle det komme i gang igen, bliver det uden tilskuere og altså med masser af forholdsregler for at holde coronavirussen væk fra Superligaen.