En Superliga og en sport sparket mange år tilbage.

Det ligner den skræmmende konsekvens, hvis Superligaen ikke får grønt lys for en genstart, når statsminister Mette Frederiksen og resten af Christiansborg i løbet af de kommende timer udpeger de begunstigede i den længe ventede fase to af Danmarks genåbning.

Inkluderer politikerne ikke fodbolden og Superligaen blandt de erhverv, der får lov at gå i gang igen efter snart to måneders nedlukning, kan det nemlig sparke benene væk under dansk fodbold. Det fastslår direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen.

»Det er helt igennem kritisk for os, at vi kan spille. Det kan være dansk professionel fodbold, som vi kender det, der står på spil,« understreger Thomsen overfor B.T.

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Det er hele det økonomiske fundament under den professionelle fodbold i Danmark, der forsvinder, hvis Mette Frederiksen og co. ikke lader bolden rulle, efter den blev låst inde som en konsekvens af coronakrisen.

Ifølge B.T.s kilder kan op til tre Superliga-klubber risikere at gå bankerot, hvis den bedste danske fodboldrække ikke får lov at afvikle kampe fra skæringsdatoen 29. maj. Konkurserne kan være uundgåelige, hvis forhandlingerne - som formentlig finder sted onsdag/torsdag - ikke ender med en opadvendt tommelfinger fra statsministeren.

Søndag hejste Hobro-formand Lars Kühnel det røde flag, da han understregede, at den nordjyske klub går konkurs, hvis ikke Superligaen får lov at starte op igen nu. Men det stopper altså ikke nødvendigvis her.

Problemet er egentlig simpelt. Klubbernes økonomi står på tre ben: TV-penge, sponsorindtægter og tilskuer- og matchdayindtægter. Det sidste ben er allerede skåret over, fordi store forsamlinger over 500 mennesker er forbudt frem til 1. september.

'Det kan være dansk professionel fodbold, som vi kender det, der står på spil.' Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen

Spilles der ingen kampe, forsvinder også TV-pengene. Det efterlader sponsorindtægterne, men uden kampe mister selv trofaste virksomheder incitamentet til at tegne sponsorater, når klubberne skal tegne nye aftaler, når mange af de nuværende udløber 30. juni.

Dermed er alle tre ben skåret væk. Det vil efterlade en Superliga uden forudsætninger for at drive professionel fodbold i en længere periode. Selv hvis bolden ruller igen fra 1. september, kan dansk fodbold ifølge B.T.s kilder være sat op til fem år tilbage i tiden.

Hos Divisionsforeningen, der er klubbernes forening, opfordrer Claus Thomsen politikerne til at se på den begrænsede risiko, det vil udgøre at spille kampe.

»Jeg håber, man har forstået den lave risiko og det lave interaktionsniveau,« siger Thomsen med henvisning til de i alt 600 mennesker, der vil være involveret i at afvikle Superliga-kampe i et 'lukket miljø'.

Der krydses i dén grad fingre i alle landets professionelle fodboldklubber de kommende timer. Får Superligaen og den næstbedste række, 1. division, et meget eftertragtet 'go' fra Christiansborg, er planen at starte holdtræninger 11. maj, spille de første kampe 29. maj og afslutte sæsonen inden 1. august.