Dommerne forrest, og herefter de to hold i en række ved siden af hinanden.

Sådan har det i mange år set ud, når to Superliga hold er løbet på banen inden en kamp. Men det er slut nu.

For fra den kommende sæson der starter fredag, går udeholdet på banen først, dernæst hjemmeholdet og til sidst kampens dommertrio.

Sådan lyder det på Superligaens Twitter-profil.

Vidste du..... at der fremover ikke vil være fælles indløb i Superligaen?

I den kommende sæson vil først udehold, så hjemmehold og til sidst dommertrio gå på banen #sldk #separatindløb pic.twitter.com/ySBRcBDl58 — Superliga (@Superligaen) 10. juli 2018

Det betyder, at hjemmeholdene fremover får deres respektive indløbssange for sig selv så at sige.

Og beslutningen om at droppe fælles indløb er noget, der vækker stor glæde på de sociale medier, og det kommer særligt til udtryk på Twitter:

Af hjertet tak, men hvorfor skulle det tage så lang tid?

Perfekt!

Fælles indløb er skrottet. Det er den bedste nyhed NOGENSINDE.

Fælles indløb er droppet. Det er da noget nær den bedste nyhed længe. Hopper fandeme ned fra Svinget mod Vejle, når JUMP (Brøndbys indløbssang, red.) spilles

Med inspiration fra måden, Thomas Helmig blev annonceret som kunstneren bag VM-sangen, viser det sig, at det latterlige fælles indløb i #sldk endelig er droppet!!!!!

Fedt at de endelig har droppet det pjat!

Fælles indløb er skrottet i #sldk



Det er den bedste nyhed NOGENSINDE! — Casper Valentin (@CasValentin) 10. juli 2018

Den nye Superliga-sæson bliver fløjtet i gang fredag aften, når oprykkerne fra Vejle Boldklub tager imod Hobro.