Nu bliver det igen dyrere for fodboldfans at følge Dame N'Doye og resten af superliga-stjernerne.

Det sker som følge af, at NENT, som har den største rettighedskage til Superligaen, hæver prisen for den såkaldte Viaplay Sport-streamingpakke.

Fra den 31. juli koster det 309 kroner - mod 289 kroner nu - for sportspakken, som foruden Superligaen giver adgang til blandt andet Premier League, Champions League, Bundesligaen og Ligue 1. Det skriver Bold.dk.

Det er tredje gang på mindre end to år, at TV-selskabet med de mange fodboldrettigheder sætter prisen i vejret for seere, der ønsker at købe Viaplay Sport-pakken.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

For to år siden kostede pakken 249 kroner, siden steg prisen til 269 kroner og derfra til de nuværende 289 kroner. MEn snart skal du altså have 309 kroner op af lommen hver måneden.

NENT's sportskanaler deler superliga-rettighederne med Eurosport. Konkurrentens streamingpakke koster 129 kroner om måneden.

Her medfølger også rettighederne til Europa League, Nations League og EM-kvalifikationen for landshold.

NENT's kanaler har retten til at vise Superligaens mest attraktive kamp, samt den tredje og fjerde mest attraktive kamp i hver runde.