Der var god grund til at være glad og tilfreds i OB-lejren, efter man fredag aften på udebane slog Lyngby med 3-0.

Alligevel var cheftræner Jakob Michelsen alt andet end glad. Både inden og under kampen så han nemlig, hvordan hjemmeholdets fans ifølge ham så stort på corona-restriktionerne ved at hoppe og danse tæt sammen i stedet for at sidde ned.

Han langer derfor ud efter Lyngby Boldklub, der burde have reageret på det.

»Når jeg nu har taleretten, så forstår jeg simpelthen ikke, at når klubberne gerne vil have flere tilskuere på stadion, at Lyngby ikke skrider hårdere ind på, at over 100 mennesker står og hopper og danser. Så får vi aldrig flere tilskuere på stadion,« sagde han til TV3 Sport.

OBs cheftræner Jacob Michelsen var ikke lutter tilfreds, selvom fynboerne besejrede Lyngby 3-0. Foto: Claus Fisker Vis mere OBs cheftræner Jacob Michelsen var ikke lutter tilfreds, selvom fynboerne besejrede Lyngby 3-0. Foto: Claus Fisker

»Vi står midt i en pandemi, og jeg vil simpelthen slå et slag for, at vi gerne vil have flere tilskuere på stadion. Klubberne har vist, at de kan håndtere, at der er sektioner af 500, hvor folk sidder ned og holder afstand. Så kan det godt irritere mig lidt, at folk står og hopper og danser tæt på hinanden i dag, for så kommer der aldrig flere tilskuere ind. Vi lever af tilskuere, og vi lever af, at klubberne har vist i lang tid, at de kan gennemføre Superliga-kampene sikkert, og derfor irriterer det mig, at der står så mange tæt på hinanden i dag.«

På fredagens pressemøde forlængere statsminister Mette Frederiksen en lang række coronarestriktioner, hvilket blandt andet også gik udover Superligaordningen, der nu ikke vil kunne tages i brug før tidligst i 2021. Den gav ellers klubberne mulighed for at inddele stadion i sektioner med 500 personer i hver.

Derfor tyder alt på, at kravet fortsat vil være maksimalt 500 personer i forbindelse med en afvikling af en Superliga-kamp. Det er inklusiv spillere, stab og pressen.

Men mens der hos Divisionsforeningen og i alle klubberne kæmpes en brav kamp for at presse politikerne, så det nytter det ifølge Jacob Michelsen ikke noget, at man så skal være vidne til de scener, der fandt sted fredag aften.

»Det hører sig bare ikke til. Vi står i en alvorlig verdenskrise, og klubberne kæmper altså for jobs og for eksistensen. Det er rigtig, rigtig mange penge. Det her er arbejdspladser, vi snakker om, og derfor er vi nødt til – fodboldklubber og fodboldfans – at lave selvjustists. Vi vil have flere tilskuere på stadion, men vi vil også have det med afstand, og derfor skal man være siddende, når man ser fodboldkampe,« slår OB-træneren fast.

Direktør i divisionsforeningen, Claus Thomsen, fortalte fredag, at man fortsat håber på dialog med sundhedsmyndighederne, så Superligaordningen kan tages i brug før januar.