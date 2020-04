For nogle er corona-pandemien kedsomhed og hjemmebag, men for andre handler det om noget så vigtigt som liv og død.

FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen og hans familie hører til den sidste kategori. Og derfor har Flemming Pedersen truffet en stor beslutning.

I starten af marts flyttede han hjemmefra og ind på Hotel FC Nordsjælland, hvor han regner med at skulle bo i meget lang tid.

»Det gør jeg, fordi min bonusdatter har en livstruende sygdom. Hun har stort set ikke noget immunforsvar samtidig med, at hun har en alvorlig lungesygdom, så hun må simpelthen ikke blive smittet,« siger Flemming Pedersen og fortsætter.

»Der vil være en smitterisiko, når jeg er i nærheden af andre mennesker - så vi skal undgå, at jeg bringer smitten med hjem.«

Flemming Pedersen taler normalt allermest om fodbold, men i podcasten Mediano nævnte FC Nordsjælland-træneren kort sin nye og anderledes hverdag på hotellet klods op af klubbens hjemmebane.

Nu fortæller han lidt mere om den situation, som han og familien er i. Med håbet om, at folk får en større forståelse for, hvorfor man skal tage sine forholdsregler i denne tid med coronavirus. Han tager selv sin situation som midlertidigt afskåret fra familien meget afslappet.

»Jeg er med til at gøre alt - simpelthen alt. Det handler jo om overlevelse. Så kommer det i første række. Det er heller ikke værre end, at jeg ser min kone hver anden dag. Vi tager en gå-tur med 2 meters afstand naturligvis og facetimer. Vi føler os alligevel tætte på hinanden.«

»Selvfølgelig er der det med, at du ikke kan give dine kære et kram. Der er et savn der. Men jeg er ikke den største krammer i forvejen, haha. Jeg har rigtig meget kærlighed i mig, og det ved mine nærmeste godt. De kender godt alle de følelser og den kærlighed til dem, som der er i mig,« siger Flemming Pedersen.

Flemming Pedersens 25-årige bonusdatter bor i sin egen lejlighed. Den ligger lige ovenpå Flemming Pedersens og konens og er forbundet med en indvendig trappe.

Hun blev knogletransplanteret som fire-årig, Flemming Pedersen mødte sin kone - bonusdatterens mor, da datteren var ni år gammel.

Familien lever det liv, som nu også har mødt resten af danskerne. En hverdag, hvor der skal holdes afstand, sprittes af, og hvor man bliver influenzavaccineret hvert år. Datteren har tidligere været isoleret mange år af sit liv.

»At være isoleret er ikke noget nyt for hende.«

For familien er den eneste ændring nu altså, at Flemming Pedersen er flyttet ud. Men det har han prøvet før som træner i Mainz og Brentford.

»Jeg savner dem, men det er noget andet, end hvis jeg havde været et andet sted i verden. Vi har noget erfaring fra, da jeg var i udlandet og træne. Der havde min bonusdatter nogle perioder, hvor hun også var meget syg. Der blev fældet lidt tårer i de situationer, fordi jeg var så langt væk, og jeg kunne ikke gøre noget.«

»Nu er der en bedre følelse, fordi jeg trods alt er i nærheden, så der kan handles, hvis der sker et eller andet. Der har jeg en anden følelse.«

Flemming Pedersen regner altså med at blive boende på Hotel FC Nordsjælland lang tid endnu. Først, når der er fundet en vaccine eller behandling mod den nuværende coronavirus, kan han flytte hjem til familien igen.

Det lever han med. Og han håber også, at folk kan leve med, at de skal passe lidt ekstra på og holde afstand i de her tider. Om ikke for deres egen skyld - så for andres.

»Folk får måske en følelse af noget afsavn, og så kan de ikke være i sig selv på grund af den følelse frem for at se på det større perspektiv. Personligt synes jeg, at det er det største at være med til at hjælpe andre. Det er langt større end bare at hjælpe sig selv.«

»Men i denne situation er det jo lettere, da man både kan tage hånd om sig selv, sine nærmeste og sine medmennesker på samme tid ved at være påpasselig.