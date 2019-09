Emiliano Marcondes er tilbage i Superligaen. Denne gang i FC Midtjyllands sorte trøje og med nummer 91 på ryggen de kommende fire måneder.

Rygnummeret er højt og utraditionelt. Men der er en historie bag – en hård historie om Emiliano Marcondes' bror, der for halvanden måned siden var udsat for en ulykke og lige nu kæmper en hård kamp på Rigshospitalet i København.

Broderen er født i 1991, og derfor har Marcondes valgt netop 91 som sit rygnummer.

»Det er lidt lettere at tage bilen hjem til København, så derfor føler jeg nu, at jeg er tættere på ham, end da jeg sad i London. Han har i en ulykke slået hovedet kraftigt og har fået åbent kraniebrud. Lægerne har været nødt til at operere noget af hans kranium ud for at gøre plads til, at hævelsen i hjernen kunne falde,« siger Emiliano Marcondes i et langt interview med TV Midtvest.

Foto: ADAM HOLT Vis mere Foto: ADAM HOLT

Emiliano Marcondes har til at starte med skrevet under på en lejeaftale med FC Midtjylland indtil nytår.

Men står det til midtjydernes bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, der også er sportschef i Brentford, veksler FC Midtjylland gerne lejeaftalen til en permanent transfer fra netop Brentford.

Til at starte med har Emiliano Marcondes med skiftet fra London-klubben til klubben fra Herning og Ikast fået lidt kortere hjem til broderen, der stadig ligger i koma, og som ifølge TV Midtvest svævede mellem liv og død til at starte med – uden garanti for at overleve.

»Han trækker selv vejret nu. Vi krydser fingre for, at han snart åbner øjnene og er ved bevidsthed. Fodbold har altid været min udvej ud af problemer. Og i den her periode har fodbolden været min medicin,« siger Marcondes, der fløj direkte hjem til København, da han blev informeret om broderens ulykke.

Han trækker selv vejret nu. Vi krydser fingre for, at han snart åbner øjnene og er ved bevidsthed Emiliano Marcondes

»Det var nogle hårde dage på Rigshospitalet, hvor jeg bare sad og kiggede på ham og bare håbede det bedste. Jeg kunne intet stille op. Så efter nogle dage sagde jeg til Brentford, at jeg gerne hurtigst muligt ville tilbage og få tankerne væk.«

Emiliano Marcondes skiftede i januar 2018 fra FC Nordsjælland til FC Midtjylland på en fri transfer, da hans kontrakt med Farum-klubben var udløbet.

Nu er han tilbage i Superligaen hos FC Midtjylland, hvor han efter en tid ude og inde af Brentfords Championship-mandskab skal til at finde sin topform tilbage i det midtjyske.

Det får han til at starte med fire måneder til at gøre. Og hvis det går godt, kan det blive vekslet til en længere aftale.