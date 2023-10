Var det kampsport eller var det fodbold?

Nogle gange var det svært at se forskellen, når man så på Superliga-stjernerne Mathias Kvistgaarden og Adama Nagalo i søndagens intense 2-1-kamp på Brøndby Stadion.

Flere gange var de to i totterne på hinanden, og særligt Brøndby-angriberen Kvistgaarden røg flere gange til jorden i smerter efter sammenstød, hvor kampens dommere ikke dømte noget.

Efter kampen virkede Brøndby-målscoreren noget forbavset over, at Nagalo slap uden et eneste kort, selv om han holdt sig fra at kritisere dommerne direkte.

»Man kan se det på tv-billederne, så jeg ved ikke, hvor meget der er at sige.«

»Han klemte sammen omkring ribbenene, og det gjorde ondt, når det er ribbenene. Så gør det ondt,« siger Kvistgaarden, der få minutter længere henne i kampen blev sparket ned efter et møde med Nagalo - langt væk fra bolden.

»Den anden ser jeg jo selv på storskærmen bagefter, så den kan enhver idiot jo se - for at sige det lige ud.«

Er du overrasket over, at der ikke bliver dømt noget?

»Der er vel ikke nok kameraer til at finde en ordentlig video af det, men sådan er det.«

Er du skuffet over, at der ikke sker noget?

»Nej, jeg må bare videre. Jeg spiller videre, og at han ikke dømmer noget på den, det er sådan, det er,« siger Kvistgaarden til B.T..

I FCN-lejren pillede man Adama Nagalo ud kort efter de to sammenstød, men FCN-træner Johannes Hoff Thorup afviser, at infighten med Kvistgaarden spillede en rolle i udskiftningen.

»Nagalo sagde, at han havde fået et slag, og det var derfor, at han røg ud,« sagde Hoff Thorup, der ikke så Nagalo ramme Kvistgaarden - i stedet var FCN-træneren noget mere frustreret over et manglende frispark til FCN før Brøndbys mål.



Knubs, smerter og manglende gule kort til trods, så var Brøndby-angriberen tilfreds efter den intense 2-1-sejr, hvor han selv scorede til 1-0.

»Det var en fed kamp, og det var sjovt. Det var en kamp med to gode hold, der rigtig gerne ville vinde, og så er det fantastisk, at det er os, der hiver de tre point til sidst.«

