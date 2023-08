'Tyrkeralarm.'

Faste lyttere af B.T.s transferpodcast 'Transfervinduet' kender allerede konceptet – men nu har en af dansk fodbolds allermest lysende stjerner lært det at kende på helt egen krop og mobiltelefon.

FC Midtjyllands brandvarme magiker Aral Simsir er i den seneste uge nemlig blevet bombarderet med kærlige meddelelser fra danske fodboldfans.

De falder alle på knæ og beder den dansk-tyrkiske FCM-spiller om at vælge det danske landshold frem for Tyrkiet, hvor han før har spillet på ungdomslandshold.

Denne gang er kærlighedsstormen blæst i gang af Viaplay-ekspert Kenneth Emil Petersen i Superliga-talkshowet Offside – og siden mandagens udsendelse er Simsirs sociale medier eksploderet med kommentarer.

»Det er dejligt at blive anerkendt – især af 'KEP', Mads Laudrup (værter på Offside, red.) og alle dem. Det er en dejlig følelse og jeg får meget selvtillid,« siger Simsir til B.T. og fortæller om stormen på den bimlende og bamlende telefon.

»Jeg gik tilfældigt ind på Instagram, og de tre fra Offside havde alle kommenteret på samme tid. Jeg troede faktisk bare, det var en indirekte invitation til programmet, hvis jeg skal være ærlig.«

»Men så så jeg, at de snakkede om mig og den kampagne der. Så gik folk med på bølgen, og jeg fik helt vildt mange kommentarer. Jeg blev nødt til at sætte min telefon på 'forstyr ikke'.«

»Men jeg lægger helt ærligt ikke så meget i det. Jeg vil fokusere på mine træninger og de kommende kampe. Det vigtigste for mig er, at jeg spiller, gør det, jeg er god til, og at jeg hjælper holdet så meget som muligt.«

Og på spørgsmålet om, hvor han står i forhold til at vælge Danmark frem for Tyrkiet, lyder det:

»For at være ærlig, så har jeg ikke tænkt de store tanker om det. Jeg vil bare gerne spille fodbold. Jeg har ikke tænkt over det,« siger han og slår fast, at intet er sikkert.

»I fodboldverdenen ved man aldrig, hvad der kan ske.«

Du har været på tyrkernes radar før. De har inviteret dig derned, og du har været der. Har du de her overvejelser, fordi du ikke har hørt fra DBU?

»Jeg vil helst ikke svare på det for at være ærlig. Jeg vil ikke sige noget forkert.«

Den blot 21-årige offensivspiller har i denne sæson tryllebundet de danske fodboldfans med forrygende mål, oplæg og tekniske spidsfindigheder.

Og i torsdagens kamp mod Omonoia leverede Simsir en ny og henrivende præstation, som hele stadion kvitterede med stående ovationer for.

