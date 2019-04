OBs stjernemålmand Steen Michael Grytebust har længe været rygtet til FC København. Søndag gjorde han så også sit til at forstærke dem yderligere.

For selvom OB tabte hele 4-0 til FCK, så kunne den eftertragtede normand ikke holde smilet tilbage, da Ståle Solbakkens mandskab blev nævnt som en fremtidig klub.

Du har kontraktudløb i OB. Kunne det her godt gå hen og blive din nye adresse?

»Hehe. Ej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke så meget at sige om fremtiden. Vi må se, hvornår der kommer en afklaring, men det er ikke endnu i hvert fald,« fortalte en storsmilende Steen Michael Grytebust til TV3 Sport.

Men du udelukker ikke, at det kunne være her?

»Som sagt, så har jeg ingen kommentarer til fremtiden,« svarede han kryptisk.

29-årige Grytebust har kontraktudløb med OB til sommer og kan dermed hentes kvit og frit.

Derfor har snakken om OBs dobbelte vinder af 'Det Gyldne Bur' også stået på længe.

B.T. Sports ugentlige fodboldpodcast 'Transfervinduet' har som de første og af flere omgange også fortalt, at profilen allerede er enig med FCK om et skifte. Senest kom det frem, at der skulle ligge en mundtlig aftale mellem Grytebust og FC København.

Steen Michael Grytebust er udset til at skulle konkurrere med løvernes nuværende førstemålmand, Jesse Joronen, mens det forventes, at Stephan Andersen snart er fortid i klubben.

Det indikerede den aldrende målmand i hvert fald selv, da han senest blev spurgt til fremtiden.

Steen Michael Grytebust ankom fra norske Aalesund i 2016 og har sidenhen været en af fynboernes absolutte profiler.