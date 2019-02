Brøndby-stjernen Hany Mukhtar vil holde fokus på nu og her.

»Jeg skal fokusere på mig selv og på Brøndby. Jeg skal vise, hvad jeg kan på banen. Det er det vigtigste for mig lige nu. Andre ting, som rygter, går jeg ikke op i. Det er ikke noget, jeg gør eller vil gøre til et tema.«

Sådan fortæller Brøndby-profilen til B.T. forud for, at forårets halvsæson sparkes i gang

Det er ellers ikke, fordi transferrygterne om Hany Mukhtar er gået ubemærket hen.

Hany Mukhtar har tidligere spillet i Hertha Berlin og Benfica. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Hany Mukhtar har tidligere spillet i Hertha Berlin og Benfica. Foto: Anders Kjærbye

I løbet af vinterpausen har B.T. flere gange kunnet skrive, at den belgiske klub Genk har holdt et vågent øje med den 23-årige tysker som en erstatning til klubbens anfører, Alejandro Pozuelo.

Nu er vinterpausen dog slut, og der er i mellemtiden ikke sket noget omkring en transferovergang til Genk.

Hany Mukhtar er stadig på kontrakt med Brøndby, selvom det forlyder, at Genk fortsat følger Hany Mukhtar.

»Interessen udefra er selvfølgelig en ære, men nu er jeg her (i Brøndby, red.). Samtidig ønsker jeg heller ikke at bruge tid og energi på, hvem der er interesseret, og hvem der ikke er. Jeg har det rigtig godt i Brøndby. Jeg føler mig varm og velkommen her, og jeg holder af alle menneskerne her i klubben,« siger den offensive kreatør.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Bettingklubben' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Så er du Brøndby-spiller efter sommer?

»Hvis jeg skal svare dig nu, er svaret ja. Man ved selvfølgelig aldrig, hvad der vil ske. Men jeg har kontrakt til sommeren 2021, og det er det, jeg forholder mig til lige nu,« siger Hany Mukhtar.

Hany Mukhtar skiftede i 2017 fra Benfica i Portugal til Brøndby, hvor han er på kontrakt frem til 2021. Dengang medførte skiftet et klart personligt mål for Hany Mukhtar, hvilket han beskriver som 'opfyldt' i Brøndby og dermed årsagen til, at han fortsat ser sig selv i Brøndby-trøjen fremadrettet.

»Tidligere i karrieren spillede jeg ikke hver weekend. Derfor havde jeg et mål om at komme til en klub, hvor jeg spillede hver weekend, for som fodboldspiller er det altafgørende for, at jeg kan udvikle mig og blive bedre,« siger Hany Mukhtar og tilføjer:

Hany Mukhtar har spillet tre U21-landsholdskampe for det tyske U21-hold. Foto: Henning Bagger Vis mere Hany Mukhtar har spillet tre U21-landsholdskampe for det tyske U21-hold. Foto: Henning Bagger

»Det gør jeg i Brøndby, og det betyder også, at jeg skal præstere, når jeg spiller på banen. Efter to og et halvt år i klubben føler jeg også et vist ansvar i klubben, fordi de unge spillere kigger mod mig,« siger Hany Mukhtar, som tilmed er blevet udnævnt som viceanfører i Brøndby.

Og det er noget, Hany Mukhtar har det godt med.

»Det er dejligt. Jeg føler mig godt tilpas, og jeg har det generelt fint med at tage ansvar. Dét ligger godt til mig, fordi jeg altid har været én, der går efter ansvaret på banen, for så er du med til at bestemme, hvad der skal ske.«

Forårets halvsæson står for døren, og selvom Hany Mukhtar ikke er meget for at sætte ord på sin fodboldmæssige fremtid, erkender han, at præstationerne i foråret er vigtige i forhold til, hvad fremtiden vil bringe.

Hany Mukhtar og Brøndby indtager i øjeblikket en tredjeplads i Superligaen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hany Mukhtar og Brøndby indtager i øjeblikket en tredjeplads i Superligaen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Selvfølgelig. Men sådan er det jo ikke kun for mig, sådan er det for alle andre spillere. Men det er som sagt ikke noget, jeg går op i. Det tror jeg faktisk kun er med til at lægge pres på én. Hvad der vil ske i fremtiden, sker, når tiden er dér.«

Hany Mukhtar var i løbet af efterårets halvsæson præget af en skade i sin ene fod.

Han fortæller endvidere til B.T., at det stadig generer ham en smule, og målet for den kommende tid, ud over at vinde som meget som mulig med Brøndby, er derfor at blive fit for fight.

Grundet sine skavanker er han derfor ikke med, når Brøndby møder FC Nordsjælland i søndagens forårspremiere i Farum.