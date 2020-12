FC København er begyndt at få tur i den igen og kunne i weekenden juble over den tredje sejr på stribe.

Men nu er der også god grund til at juble uden for banen. I hvert fald hos Peter Ankersen, der mandag fortæller, at han skal være far.

Det sker i et opslag på hans Instagram-profil.

'Til juni 2021 bliver vi tre i vores lille familie. Vi glæder os helt vildt,' skriver han til billedet.

30-årige Peter Ankersen er gift med Amalie Ankersen (tidligere Jeppesen, red.), og parret kan nu sammen glæde sig over at skulle være forældre for første gang.

Nyheden kommer efter, at parret i sommer blev gift i Frederiksberg Kirke og efterfølgende blev fejret af venner, familie og holdkammerater ved lidt af et luksusbryllup.

Også Amalie Ankersen har delt nyheden med sine følgere.

'Vi skal have en BABY. Vi kunne ikke være mere lykkelige og glæder os helt vildt til juni 2021,' skriver hun på sin profil.

Den danske højreback skiftede i slutningen af september tilbage til den danske hovedstadsklub efter en enkelt sæson i Serie A-klubben Genoa.

Den rutinerede back har tidligere været forbi Esbjerg, Vejle, Rosenborg og Red Bull Salzburg og står noteret for 27 kampe på det danske A-landshold.