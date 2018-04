Det er ikke kun på fodboldbanen, at FC Københavns store forsvarsprofil Erik Johansson kan glæde sig i øjebikket - svenskeren er meget tæt på at gøre comeback efter sin slemme skade fra august og var på bænken i seneste Superliga-kamp mod AaB. Men også uden for banen er der ret meget at smile ad for den 29-årige fodboldspiller.

Han har nemlig friet til sin 11 år ældre kæreste Carina Berg og fået ja.

»Solen stråler på ham. Det gør den, selv om det er nat eller overskyet, har jeg bemærket. Min kommende mand,« skriver Carina Berg på Instagram, hvor hun har lagt et billede af de to op med en forlovelsesring på hendes finger.

Erik Johanssons frieri til den populære tv-vært Carina Berg, der i 2015 vandt prisen Kristallen-award som den bedste kvindelige tv-vært sammen med Christine Meltzer, skete angiveligt på restaurant Geranium i København.

FCK-profilen har nemlig også lagt et billede op af frieriet, og her kan man se, at de to har været på den femstjernede restaurant.

»Fredag 13. april. Langt den bedste dag i mit liv. Se, hvordan hun skinner. Min kommende kone!,« skriver han som tekst til billedet.

Carina Berg var i otte år gift med tv-værten Kristian Luuk. De har sammen en søn. Carina Berg og 51-årige Kritian Luuk fortalte i slutningen af 2016, at de skulle skilles. Nu skal hun så giftes igen. Denne gang med en fodboldspiller fra Superligaen.