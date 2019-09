Det er ikke kun problemer med knæet, der har ramt Silkeborgs nyindkøb, Milan Massop, væk fra græsbanen.

For den 25-årige hollænder og hans forlovede er blevet ramt af en stor sorg.

Hvad der skulle have været et nyt og godt kapitel er endt trist for parret, da Milan Massops højgravide forlovede mistede det ufødte barn. Det fortæller Massop til Midtjyllands Avis.

»Jeg har ikke været i klubben i den seneste halvanden uge på grund af det med min kone. Du må gerne skrive årsagen til, at jeg har været væk, men jeg har bare svært ved at snakke om det,« siger hollænderen.

Han flyttede til Danmark i juli, da han skiftede til Silkeborg fra belgiske Waasland-Beveren. Og selvom starten har været svær, hård og præget af sorg, beundrer han måden, hele den triste situation er blevet behandlet på. For alle både i og omkring klubben har behandlet ham godt, og det er noget, han har bidt mærke i.

»Klubbens hjælp har også været enestående. Jeg fik lov til at tage hjem til min kone i over en uge, mens jeg i andre klubber måske ville have fået fri et par dage« siger Milan Massop, der med sin forlovede i forvejen har en søn.

Han fortæller, at han håber på at kunne være med den 28. september, når Silkeborg skal møde FCK. Det kræver dog, at knæet arter sig, og derfor tager han det også roligt og vil ikke presse kroppen for meget.

Milan Massop, der har kontrakt med den jyske klub indtil sommeren 2022, har endnu ikke fået sin debut i Silkeborg-trøjen, da han vred om på knæet kort tid efter han skiftede til klubben i slutningen af juli. Udover Waasland-Beveren, har han tidligere spiller i hollandske klubber som Excelsior og FC Eindhoven.