Tirsdag morgen blev Lyngbys Superliga-hold som protokollerne foreskriver det testet for coronavirus.

Og her var der en positiv test, oplyser klubben.

Der er tale om midtbanespilleren Emil Kornvig, der er testet positiv for coronavirus, selvom han ikke har haft symptomer.

»Vi er selvfølgelig ærgerlige og kede af det på Kornvigs vegne, men det er selvfølgelig naturligt at der vil være spillere, der testes positive under pandemien – særligt i en fase som denne, hvor smitten igen er blomstret op i Danmark,« siger klubbens administrerende direktør Andreas Byder og fortsætter:

»Vi følger et sæt strikse protokoller hver eneste dag, og tager vores forholdsregler i hverdagen. Og nu kan vi også se, at testsystemet virker, og at vi kan fange de få cases, der er. Det er meget betryggende, og jeg synes det er et stærkt billede på, at vi i dansk fodbold løfter vores ansvar og kan følge de protokoller og retningslinjer, der måtte være for at drive vores aktiviteter,« fortæller han derudover.

Også resten af truppen og Lyngbys stab blev testet tirsdag, men her var alle prøver negative.

I den seneste Superliga-runde var Lyngby på besøg i Herning, hvor de tabte med 0-1 til FC Midtjylland. En kamp, som 20-årige Emil Kornvig dog ikke spillede.

Klubben oplyser, at han på grund af den positive test nu er ude på ubestemt tid, og selvom resten af prøverne var negative, vil de i klubben teste A-holdet endnu engang i løbet af ugen, inden turen går til Farum.

For på mandag skal Lyngby en tur på udebane for at møde FC Nordsjælland.

Emil Kornvig har spillet to Superliga-kampe og en pokalkamp i sidste sæson, mens han ikke har været på banen, siden Superligaen startede op efter en kort sommerpause.

Det er ikke første gang, Superligaen er blevet ramt af coronavirus. Brøndby havde i sidste sæson både Simon Hedlund og Samuel Mraz på sidelinjen for en stund, og det samme gjorde sig gældende for AGF's Mustapha Bundu, der også blev testet positiv.