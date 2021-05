Sønderjyskes Jeppe Simonsen fik i 2015 sin debut for Danmarks U21-landshold, og han har også spillet et par kampe for U20-landsholdet, men nu går han en anden vej i jagten på A-landsholdskampe.

Hans klub har søndag aften offentliggjort, at den nu 25-årige Superliga-spiller fremover skal spille for sit fødeland Haiti.

Jeppe Simonsen er allerede udtaget og befinder sig hos Haitis landshold til de kommende kampe mod Turks- og Caicosøerne og Nicaragua i VM-kvalifikationen.

»Det har været en længere proces. Det startede faktisk sidste år i marts, hvor jeg blev ringet op og spurgt, om jeg kunne tænke mig at spille for landsholdet, inden alt det her med corona udbrød. Der gik det i stå efter det, og derefter var jeg uheldig at brække min ankel, så det tog lidt længere tid, før vi kunne få sat det hele op,« siger han fra Haitis landsholdslejr og tilføjer:

Jeppe Simonsen er ny A-landsholdsspiller for Haiti. Foto: Henning Bagger Vis mere Jeppe Simonsen er ny A-landsholdsspiller for Haiti. Foto: Henning Bagger

»I januar begyndte vi at arbejde lidt videre på det, og nu sidder jeg her. Det er jeg rigtig glad for.«

Årsagen til, at det kan lade sig gøre, er, at Jeppe Simonsen selvfølgelig har rødder dér.

»Jeg er født herovre, men kom til Danmark som etårig. Jeg er aldrig kommet tilbage siden, så jeg glæder mig utrolig meget til at se landet og møde menneskerne omkring det og selvfølgelig repræsentere landet, for det ligger stadig i mig, godt nok dybt, men jeg glæder mig virkelig til at spille for dem,« forklarer den nye A-landsholdsspiller fra Haiti.

Jeppe Simonsen har netop afsluttet sin syvende Superliga-sæson for Sønderjyske. Her spillede han 29 kampe og scorede to mål.