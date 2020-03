Coronavirussen har fået tag i Danmark, hvor samfundet i øjeblikket ligger stille.

Og for den danske Superliga-spiller Rasmus Minor, der til dagligt tørner ud for Hobro, har den ramt ekstra hårdt.

Hans mor er nemlig blevet smittet med virussen, men ikke nok med det, så er hun i forvejen ramt af kræft. Det fortæller han i et interview til TV3 Sport, som du kan se øverst i artiklen.

»Min mor kæmper med kræft, og så her for 14 dages tid siden fik hun også en positiv test på corona. Så det har været en hård omgang for hele familien. Min far har også ligget syg sammen med min mor. Han er dog ikke blevet testet, men det kunne godt tyde på, det også var corona,« fortæller den danske fodboldspiller, der befinder sig hjemme i Hobro under corona-krisen.

Hobros Rasmus Minor Petersen i 3F Superliga-kampen mellem Hobro IK og SønderjyskE på DS Arena i Hobro , 22. september 2019.

Hans mor og far bor på Sydfyn, og på grund af anbefalinger, som de danske myndigheder har givet i forbindelse med corona-krisen, har 31-årige Rasmus Minor og hans brødre ikke haft mulighed for at besøge forældrene.

»Det er sindssyg hårdt. Et er at skulle arbejde med kræften, som også er noget forbandet noget. Men der har vi dog kunne tage ned og besøge hende på Sydfyn. Det har vi ikke kunnet i denne her situation,« lyder det fra Hobro-spilleren.

Rasmus Minor er også bekymret for sin mor, da hun er oppe i årene.

Det er særligt ældre personer og personer med andre sygdomme i forvejen, der kan blive hårdt ramt af coronavirussen.

AaB's Lucas Andersen mod Hobros Rasmus Minor Petersen i 3F Superliga-kampen mellem Hobro IK og Aab på DS Arena i Hobro , 5. oktober 2019.

Sygdomsforløbet og coronaens indgriben i hans nærmeste familie har da også sat tankerne i gang hos Superliga-spilleren, der i 2017 skiftede fra Helsingør til Hobro.

»Det har været utrolig hårdt at være uvidende og bare kan se til fra afstand og egentlig ikke kunne gøre noget,« lyder det fra Rasmus Minor.

Minor har spillet 24 kampe i sæsonen og scoret to mål.

Hobro ligger på en samlet 12. plads i ligaen.