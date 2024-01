»Vi var døende i flyet.«

Så klar er meldingen fra landstræneren for det gambiske landshold i fodbold Tom Saintfiet, efter han og landsholdet havnede i et stort flydrama onsdag.

For da det gambiske landshold, hvor Superliga-spilleren Alasana Manneh fra OB og den tidligere OB'er Yankuba Minteh begge er på, skulle på en kort flyvetur fra Gambia til Elfensbenskysten, hvor de afrikanske mesterskaber afholdes snart, var det onsdag tæt på at gå galt.

Helt galt.

I kabinen på et lille propelfly fra Air Cote d'Ivoire var der ikke megen aircondition at spore, hvorfor der var ekstremt varm og mangel på ilt.

Men selv om spillerne og staben fra det gambiske landshold gjorde opmærksom på problemet, så lettede flyet.

Langt nåede flyet heldigvis ikke, for efter ni minutter vendte piloten om og nødlandede med passagerer, der tydeligt var påvirket af forholdene - nogle endda bevidstløse.

»Vi var virkelig døende i flyet. Der var ingen ilt på flyet, alle faldt i søvn og nogle blev bevidstløse. Efter ni minutter i luften besluttede piloten at vende om for at redde vores liv.«

»Der var ingen iltmasker, der faldt ned til os. Undervejs havde jeg små drømme om mit liv. Der var øjeblikke, hvor jeg troede, jeg skulle dø,« lyder det til ESPN fra landstræneren, hvis spiller Saidy Janko også har skrevet om den traumatiske og dramatiske oplevelse på Instagram:

»Så snart, vi gik ind i det lille fly, der var hyret til os, bemærkede vi den intense varme, der fik os til at dryppe af sved. Crewet forsikrede mig om, at airconditioningen ville starte, så snart vi var i luften.«

»Den inhumane varme blandet med mangel på ilt gav mange af os stærke hovedpiner, og vi blev helt svimle - og folk faldt i dyb søvn på få minutter.«

»Situationen blev værre i luften, og piloten havde ikke andet valg end at igangsætte nødlanding. Hvis det ikke var for den, så kunne det være endt meget værre,« skriver Janko på Instagram.

Den tidligere OB'er Yankuba Minteh var også ombord på flyet. Foto: Robert Perry/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den tidligere OB'er Yankuba Minteh var også ombord på flyet. Foto: Robert Perry/EPA/Ritzau Scanpix

Gambias landshold er siden kommet til Elfenbenskysten og åbner det afrikanske mesterskab mod Senegal på mandag.

AFCON har ikke ønsket at kommentere sagen overfor ESPN.