Det er marts - og det er stadig hamrende koldt.

Det kan de fleste danskere vist godt blive enige om, og det gælder derfor om at finde det rette fodtøj frem.

Søndag aften var heller ingen undtagelse, da alle Superliga-hold skulle i kamp i grundspillets sidste spillerunde. På Brøndby Stadion var det måske endda lidt ekstra koldt - i hvert fald frøs Hobros Mads Justesen så meget, at han under sin opvarmning på sidelinjen havde skiftet sine normale fodboldstøvler ud med bamsestøvler - ellers boots som han kalder dem.

Øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra Brøndbys sejr mod Hobro.

»Vi har sådan nogle boots til at holde fødderne varme i, og der var koldere end man lige regnede med, når man sad derude. Vi skulle jo lige ud og holde os varme, og så i stedet for at skulle få tæerne ud i kulden og i støvlerne, så kunne jeg da godt lige løbe i de vinterstøvler,« siger Mads Justesen til BT, der også fortæller, at han ikke var den eneste fra holdet, der havde støvlerne på.

Han blev da også fanget på de sociale medier, hvor folk morer sig over valget af fodtøj. Her er det fra Anders Hemmingsens Instagram-story:

»Jeg lagde faktisk ikke mærke til, om der var reaktioner fra tilskuerne. Det har der dog været i tidligere kampe, hvor nogle har råbt noget sjovt. For eksempel: ‘Du kommer lige fra stalden',« fortæller en grinende Mads Justesen.

»Der var en kamp mod FC Midtjylland tidligere, hvor der jo var minus 7-8 grader. Der havde jeg satme også vinterstøvler på, det kan jeg love dig. Hvis tæerne og fødderne de bliver kolde i dine støvler, så er det bare svært at få varmen igen, det kan jeg fortælle dig. Så det gør jeg lidt en dyd ud af,« siger forsvarsspilleren.

Mads Justesen varmer op med praktisk fodtøj #BIFHOB #sldk pic.twitter.com/BmAhRe04Dm — Mads Frimann (@MadsFrimann) 18. marts 2018

Desværre for Hobro kunne de efter kampen dog ikke varme sig med en sejr. Det endte med et 2-1-nederlag i en kamp, hvor de i perioder ellers fik presset de gulblusede.

Hobro endte derfor på syvendepladsen i Suerligaen og er kommet i nedrykningspulje med AGF, Silkeborg og Helsingør. Og mon ikke vi alle kan få glæde af synet af bamsestøvlerne lidt endnu.