Lyngby-spilleren André Riel kom med homofobisk udbrud mod Sønderjyske.

Det erkender han over for DR Sporten.

Superliga-spilleren har ligeledes erkendt det i en redegørelse, som klubben har sendt til DBU om episoden.

Udbruddet kom, da Sønderjyskes Stefan Gartenmann lå på græsset sent i Superliga-opgøret.

Dommer Jakob Kehlet giver her André Riel det røde kort. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Rejs dig op, din fucking homo,« råbte André Riel.

Episoden udspillede sig lige foran dommer Jakob Kehlet, der med det samme viste Lyngby-angriberen det røde kort.

30-årige Riel undskylder for udbruddet.

»Derfor er det vigtigt for mig at erkende og undskylde mit udråb - også over for klubben, klubbens fans, sponsorer, mine holdkammerater, Sønderjyske og alle andre,« siger André Riel ifølge DR Sporten og tilføjer:

»Jeg har intet imod homoseksuelle og støtter sammen med resten af dansk fodbold op om de kampagner og tiltag, der bliver lavet for at støtte homoseksuelles rettigheder.«

Også Lyngby tager afstand fra Riels udbrud.

»I Lyngby tager vi kraftigt afstand fra homofobi og homofobiske udtalelser, uanset hvornår eller under hvilke omstændigheder de fremkommer,« siger administrerende direktør, Andreas Byder, til klubbens hjemmeside og tilføjer:

»Det er noget, der ligger meget langt fra vores værdisæt, for vi er en klub, der rummer alle uanset race, køn, seksualitet, eller hvad der ellers måtte betyde noget for den enkelte.«

Det er endnu uvist, hvilket efterspil episoden får.

Fodboldens Disciplinærinstans skal vurdere, hvor lang straffen til Riel skal være.

