FC Nordsjælland har et helt unikt talent i norske Andreas Schjelderup, der brød igennem i den danske Superliga som bare 16-årig.

Dét i sig selv er der ikke noget opsigtsvækkende i, da Farum-klubben hele tiden spytter teenagespillere ud på de danske baner, men nu er Andreas Schjelderups navn også blevet bemærket på den fornemme liste over de 50 mest talentfulde spillere født efter 1. januar 2003, som mediet Goal kårer.

I toptre er der store etablerede navne som Jude Bellingham, Florian Wirtz og Gavi, og som nummer 29 dukker den 17-årige Schjelderup op, mens FC København også er repræsenteret ved Isak Bergmann Johannesson (nr. 33) og Roony Bardghji (nr. 49).

»Det er ret vildt. Der er så mange gode spillere med Bellingham, Gavi og så videre, så bare det at være på samme liste som dem, det er utroligt. Det er en ret kendt kåring og en anerkendt liste, og det giver en masse opmærksomhed. Det giver mig mere motivation og en bekræftelse af, at det går godt lige nu, så jeg bare skal fortsætte,« siger Andreas Schjelderup.

Foto: Byrd / Kasper Løjtved Vis mere Foto: Byrd / Kasper Løjtved

Teenagesensationen kom til Danmark i sommeren 2020, og FC Nordsjælland vandt hans underskrift foran store klubber som Liverpool, Bayern München og Juventus, mens også FC København blev valgt fra.

»Jeg er meget glad for min beslutning, fordi man kan se, hvad det har betydet indtil videre, og man kan aldrig vide, om det også havde været tilfældet, hvis jeg var skiftet til en anden klub. Superligaen er samtidig en stor liga, og jeg ved, at der er stor bevågenhed fra større klubber, fordi der er så mange gode spillere i Danmark. Det her viser bare, at det var den rigtige beslutning at skifte til FC Nordsjælland,« lyder det fra nordmanden, der brugte meget af sin første tid i klubben på at tage på i vægt.

Den del har stabiliseret sig så meget nu, at Andreas Schjelderup nu ikke længere skal kæmpe lige så meget ved spisebordet for at have en krop, der kan klare sig i Superligaen.

»Da jeg ankom, havde jeg en ret lav vægt, så vi brugte meget tid på den del, og i et stykke tid har jeg nu ligget på en vægt, som jeg bør ligge på. Den er stabil nu. Jeg ligger på 10-10,5 kilo mere nu, end da jeg kom til klubben. Så bygger vi stille og roligt på,« pointerer FC Nordsjælland-spilleren.

Han medgiver, at mens han er glad for at få denne anerkendelse blandt de bedste talenter i verden, så har denne sæson egentlig ikke været som håbet, hverken individuelt eller på klubplan, hvor FC Nordsjælland kæmper mod nedrykning.

»Både klubben og jeg har større forventninger til os selv, og at vi sluttede tredjesidst i gruppespillet, var ikke det, vi troede på før sæsonen. Hvis jeg ser individuelt på det, er der ikke nogen, der har større forventninger til mig end mig selv. Jeg ville tage et virkelig stort skridt op, men hverken jeg eller klubben har leveret på den måde,« siger han og uddyber:



»Vi gik også mange kampe uden at vinde, og jeg er ret skuffet over, hvordan sæsonen har været indtil videre, så forhåbentlig kan vi gøre det meget bedre i den sidste del af sæsonen,« slutter Schjelderup.

Et af verdens største talenter.