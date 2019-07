Den armenske landsholdsspiller Edgar Babayan er på kontrakt i Hobro, men det kan der meget vel laves om på, inden vinduet lukker.

23-årige Edgar Babayan er nemlig en af ligaens varmeste spillere, og allerede i Superligaens første kamp viste han sine kvaliteter.

Med sit sublime overblik for spillet krydret med en god portion teknik, leverede han med ydersiden den målgivende aflevering til Emmanuel Sabbis mål i 1-1 kampen mod AGF.

Babayans rådgiver, Alan Hvedehave, fortæller til B.T., at interessen for spilleren er stor, og at han efter al sandsynlighed kommer videre i dette vindue.

»Der bliver holdt øje med ham, og jeg kunne ikke forestille mig andet, end at der nok skal komme en fornuftig mulighed til ham i form af et bud, som også er i Hobros interesse,« siger Alan Hvedehave, der dog ikke vurdere det som en katastrofe, hvis skiftet skulle slå fejl denne sommer:

»Kvalitet tager tid, så når Edgar er dygtig nok til, at de rigtige klubber melder interesse, så er det også det rigtige tidspunkt for ham at komme videre.«

Rådgiveren fortæller desuden, at landekoden på den næste adresse ikke er det vigtigste parameter for Edgar Babayan.

»Vi er ikke så fokuseret på, hvor en eventuel ny klub ligger henne. Vores fokus er på deres udviklingsplan og spillestil, for han er i en opadgående kurve, og derfor skal han have en masse spilletid i en klub, der spiller mere boldbesiddende fodbold,« siger Alan Hvedehave og fortsætter:

»Hobro har gjort et fantastisk arbejde med at udvikle ham, men nu er tiden inde til, at han skal videre.«

Edgar Babayan fortalte selv efter gårsdagens kamp mod Esbjerg, at han skal videre i sin karriere for at opfylde drømmen om at spille på højeste niveau.