Den unge AGF-spiller Magnus Kaastrup har diagnoserne ADD, OCD og angst. Nu taler han ud for at hjælpe andre i samme situation.

I et stort interview med bold.dk fortæller den 19-årige AGFer blandt andet, at diagnoserne har været med til, at andre har stemplet ham som primadonna.

»Jeg er på grund af mine diagnoser et følsomt og sensitivt menneske, og det gør sig gældende både på fodboldbanen, men så sandelig også i livet. Det arbejder jeg stadig med ikke at blive for fanget i,«, siger Kaastrup til mediet og fortæller, at han har omfavnet sin diagnoser som en udfordring med visse fordele.

Nogle af de udfordringer, Kaastrups diagnoser medfører, er blandt andet koncentrationsbesvær, bekymringstanker og hyperaktivitet, men han føler, han har fået bedre styr på det med alderen, selvom der er situationer til træning, hvor koncentrationen kan forsvinde.

AGF's Magnus Kaastrup mod Hobros Björn Kopplin i Alka Superliga gruppespilskampen mellem AGF og Hobro IK på Ceres Park i Aarhus , 23.april 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's Magnus Kaastrup mod Hobros Björn Kopplin i Alka Superliga gruppespilskampen mellem AGF og Hobro IK på Ceres Park i Aarhus , 23.april 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Han synes dog, det er vigtigt, der kommer dialog om diagnoserne, fordi fodboldverden kan være en lidt tabubelagt verden. Og det vil Kaastrup gerne ændre på.

»Jeg håber, at hvis der er unge spillere eller ældre, at de også gerne vil snakke om sine diagnoser. Jeg har oplevet, flere er blevet drillet eller mobbet på grund af lignende, og der vil jeg bare sige til dem, der har det, at de skal turde snakke om det og omfavne, at de har de diagnoser,« lyder det fra den unge mand.

Kaastrup er netop vendt retur til AGF efter en lejeophold hos den tyske topklub Dortmund, hvor han har været en del af andetholdet.



Med blot et halvt år tilbage af sin kontrakt skal den unge offensivspiller nu prøve at slå igennem på Aarhus-mandskabet, der netop har vundet bronzemedaljer og i næste sæson skal spille europæisk fodbold.