Der var Superligakamp på plænen i Farum mandag aften, men alles øjne var lige så meget rettet mod tribunen, hvor Ajax-direktør Marc Overmars sad.

Den hollandske fodboldboss har tidligere budt på Kamaldeen Sulemana, Superligaens unge sensation, og nu var Overmars igen til stede for at syne den hurtige teenager, der er klar til at rykke videre, når ligaen i Danmark er færdig om tre runder.

»Ajax er en stor klub. Jeg føler mig klar til at skifte. Jeg ved, at han er interesseret, og han har budt på mig, men resten er op til Nordsjælland. Jeg har personligt ikke haft nogen forhandlinger med nogen klub. Min agent har talt med andre. Buddet stammer fra januar, men der er ikke noget nyt bud nu,« siger Kamaldeen Sulemana efter kampen mod FC København, hvor han imponerede igen og kom på måltavlen i 2-2-opgøret.

»Jeg har vidst i næsten en uge, at han ville være her. Jeg tror ikke, at det gjorde nogen forskel i forhold til min præstation. Han har set mig spille mange kampe. Før kampen tænkte jeg på det, men det gjorde jeg ikke undervejs,« forklarer Sulemana, der fik spørgsmålet, hvad han tænker om, at der er så mange, der ser med på hans præstationer i de her dage.

Kamaldeen Sulemana er klar til en større scene end Superligaen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kamaldeen Sulemana er klar til en større scene end Superligaen. Foto: Liselotte Sabroe

»I de her dage? Jeg tror, at det altid har været sådan. Der er mange, som kommer for at kigge på mig. Jeg gør mit bedste for at imponere fansene, og når der er mange mennesker, er der også et pres for at levere. Det mest interessante i fodbold er at levere foran mange mennesker, og jeg elsker det virkelig,« forklarer han og fortsætter:

»Jeg er åben for alle store klubber i de fem store ligaer. Jeg er åben for enhver klub. Jeg føler mig klar til et skifte, men jeg kan også blive, for jeg kan stadig udvikle mig hver dag i Superligaen. Med en træner som Flemming kan man altid lære mere. Spilletid bliver det vigtigste for mig,« reflekterer Sulemana, der også bliver rygtet til den helt store scene med klubber som Manchester United.

Hans træner Flemming Pedersen har tidligere sagt om Sulemana, at han har potentiale som verdensstjernen Neymar, og FCN-træneren kan godt se den 19-årige spiller ryge til en adresse som Old Trafford.

»Ja, det kan jeg. Det handler om den rette klub, og at han får spilletid, selv om han er klar til at skifte til en af de største klubber i toppen af Europa. Hvis det hold har to, tre af hans typer, er det klart, at så er det ikke sikkert, at han får så meget spilletid. Det er det vigtigste som ung spiller,« siger Flemming Pedersen, der ikke tror, at Kamaldeen Sulemana er i Danmark i næste sæson.

Marc Overmars. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Marc Overmars. Foto: Liselotte Sabroe

»Nej, det tror jeg ikke. Men det er op til Kamaldeen selv, fordi der er så mange, der vil have ham. Vi har et ansvar for at fortælle ham, hvad det næste, bedste skridt vil være for ham, og så er det op til Kamaldeen selv at træffe en beslutning. Han har et meget, meget højt niveau.«

»Jeg kan kun sige ja til, at han er klar til at spille fodbold på et højere niveau, og det tror jeg, at alle kan se. Det er en moden og selvstændig fyr, der har fået en god opdragelse på Right to Dream-akademiet. Han har et langt højere niveau end Superligaen, men jeg vil ikke gøre mig klog på, om han er den bedste spiller i Superligaen,« forklarer Flemming Pedersen.

Før en handel kan blive til virkelighed, kræver det, at FC Nordsjælland får det rette bud, som skal ligge omkring de magiske 100 millioner kroner.

FCN-bestyrelsesformanden, Jan Laursen, er nu ikke nervøs for den del.

»Jeg har på fornemmelsen, at der er nogen, som bliver ret glade, selv om de skal betale en del penge. Det må tiden vise. Der er mange, der følger ham, og der er også mange, der ikke kunne være her i dag på grund af restriktioner osv., men nogle af de helt tunge følger ham tæt,« siger Jan Laursen og fortæller om Ajax' konkrete interesse:

»Vi har en fin relation til Ajax, og de ved ligesom os selv, hvor der er dygtige, unge spillere, så det er selvfølgelig bare et positivt tegn. Vi er glade for, at de er her. Det er et kvalitetsstempel i sig selv,« forklarer FCN-bossen, der ellers tager situationen med ro.

»Vi må se, når sæsonen er færdig. Lige nu er der fokus på præstationen, og det er det, der er vigtigt. Dem, der ved noget om unge spillere, er godt klar over, at han er ekstraordinær ham der. Det skal der nok komme fokus på på rette tidspunkt og sted,« forklarer han.

Det trækker op til endnu et rekordsalg for FC Nordsjælland.