Hvad råbte Marc Dal Hende?

'Det er fucking bolden, mand' eller noget i stil med 'din fucking bøsse, mand,'? Et eller andet råbte FC Midtjylland-spilleren i hvert fald, da han følte sig uretfærdigt behandlet, efter dommer Jakob Kehlet gav frispark til AaB i mandagens kamp mellem de to hold.

På Twitter er der flere, der mener, at den målfarlige wingback råbte homofobiske ord efter AaBs nummer syv, Oliver Abildgaard, blev nedlagt. I videoen øverst i artiklen, kan du selv se og bedømme, hvad du mener, Dal Hende råbte.

Herunder FC København-tilhængeren med brugernavnet C.

Man vil homofobi til livs i dansk fodbold, og så står Marc Dal Hende og råber "Din fucking bøsse, mand" efter en AaBer — C (@Maigaard84) 18. februar 2019

Det har ikke været muligt at få et interview med Marc Dal Hende om sagen, men FC Midtjylland oplyser på vegne af Marc Dal Hende, at ordlyden var af en anden karakter, end den, han bliver beskyldt for at have ytret.

»Det er fucking bolden, mand,« mener klubben og Hende selv, at han råbte.

Oliver Abildgaard, som frisparket blev begået imod, husker ikke, hvad Marc Dal Hende råbte.

»Men hvis han råbte det, så forstår jeg godt, når man er oppe i det røde felt og kommer til at sige nogle ting, som ikke er pæne,« siger han til B.T. Sport og tilføjer:

FC Midtjylland vandt kampen 2-1 over AaB. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere FC Midtjylland vandt kampen 2-1 over AaB. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Der er altid episoder i sådan nogle kampe, hvor man er oppe at køre. Hvad Marc (Dal Hende, red.) eventuelt har sagt, er ikke noget, jeg bruger tid på eller har tænkt over efterfølgende.«

Flere Twitter-brugere mener også, at DBU bør gå ind i sagen. I første omgang vil Fodboldens disciplinærinstans under DBU gå ind i sagen, hvis de får en indberettelse fra dommer Jakob Kehlet eller videoobservatøren fra kampen. Sådan en indberettelse skal komme senest 24 timer, efter kampen blev fløjtet af, og indtil de timer er gået, ønsker instansen ikke at udtale sig.

Det fortæller formand Jens Hjortskov til B.T. Sport.

Men hvis episoden bliver indberettet som en overtrædelse af DBUs love, så kan en eventuel dom få store konsekvenser for FC Midtjylland, såfremt ordlyden som anklaget er sand. Midtjyderne kan i det tilfælde blandt andet blive frakendt tilskuere til 'én eller flere kampe' eller 'idømmelse af bøder og fratagelse af fortjeneste på kamp'.

Sådan kan man straffes for 'bøsse'-råb Ifølge DBUs egne love kan klubben straffes på flere måder, når det gælder diskrimination. De kan desuden også straffes, hvis det er klubbens fans, der har råbt diskriminerende ord. Hvis fansene har råbt diskriminerende ord, vil der som oftest falde bøde. Under paragraffen, som råb som ordet 'bøsse' hører under, kan straffen i aller værste fald blive: Fratrækkelse af point Krav om at spille kampe på andet stadion end den normale hjemmebane Dømmes til bøder og får frataget fortjenesten på den pågældende kamp Og i den blødere ende kan klubben ende med en advarsel Kilder: DBUs diciplinære bestemmelser og DBUs love.

Ifølge Nordjydskes sportsjournalist Søren Olsson var der andre, der brugte ordet 'bøsse', når de kommenterede på spillet på banen.

Han skriver på Twitter, at han flere gange 'hørte noget med bøsser,' fra de midtjyske fans. FC Midtjylland oplyser på den anden side, at de ikke har kendskab til den anklage Søren Olsson retter, og derfor kan de ikke kommentere på den del af sagen. Nordjyske-journalisten ønsker ikke at udtale sig til B.T. Sport.

Dommer Jakob Kehlet fortæller til B.T., at han hverken har hørt fansene eller Marc Dal Hende bruge ordet bøsse, og at han derfor ikke har skrevet det ind i sin kamprapport.

»Hvis jeg havde hørt, at han (Marc Dal Hende, red.) havde råbt bøsse, så havde han fået rødt kort,« siger Jakob Kehlet og henviser til fodboldloven.

DBU har desuden et tiltag, der skal 'sparke homofobi ud af banen.'

FC Midtjylland vandt kampen 2-1 over AaB.