»Ej okay. Ej okay. Aaaaaargh,« lyder det fra Brøndby-spilleren Kasper Fisker.

En hyggelig lørdagsstund i sofaen tog nemlig en uventet drejning for midtbanespilleren, da han rakte ud efter en uskyldig lakridskugle fra Johan Bülow foran fjernsynet.

Hans hustru Stephanie var i drillehumør og havde udskiftet den ellers harmløse lakridskugle, så det føltes som bål og brand i Kasper Fiskers mund.

Du kan se hele videoen i opslaget i bunden af artiklen.

Kasper Fisker pådrog sig en alvorlig knæskade i kampen mellem Brøndby og AGF på Brøndby Stadion, søndag den 25 august 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Fisker pådrog sig en alvorlig knæskade i kampen mellem Brøndby og AGF på Brøndby Stadion, søndag den 25 august 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Han fik nemlig en modbydeligt stærk Chili Klaus-lakridskugle i munden i stedet for. Og så gik det en vej: Hurtigt ud af sofaen og hen til vasken.

»Hvor er mælken,« spørger Kasper Fisker så, hvorefter han åbner en helt frisk karton og begynder at bælle for at dulme ildebranden i munden.

»Mener du det her seriøst?«

Hele det sjove klip er ledsaget af Stephanie Fiskers uendelige grin. Dejligt med latter i en svær tid.