Det vakte opsigt i Superligaen og omegn, da Viktor Fischer i et opsigtsvækkende interview efter FC Københavns kamp mod OB protesterede mod homofobiske fans.

Ifølge FCK-stjernen var han blevet chikaneret af fans på Odense Stadion søndag aften.

Mandag aften blev der endnu mere brænde til bålet, da flere hundrede Brøndby IF-fans sang ‘Fischer, han er gay’. Nu har Fodboldens Disciplinærinstans valgt at se nærmere på de to episoder.

B.T. Sport har fanget tre superligaprofiler, AaB-anfører Rasmus Würtz, FC MIdtjylland-forsvarer Erik Sviatchenko og Sønderjyske-træner Glen Riddersholm, til en reaktion oven på homofobi-skandalen

Viktor Fischer i jubel i Odense. Foto: Claus Fisker Vis mere Viktor Fischer i jubel i Odense. Foto: Claus Fisker

Hvad er din kommentar til de tilfælde af homofobi, vi har oplevet til superligakampene OB-FC København og FC Nordsjælland-Brøndby IF?

Erik Sviatchenko: »Jeg er chokeret over, at der er fans, der stadig bruger de her ord nedsættende. Man skal respektere folk og stoppe med det. Der burde være respekt og mangfoldighed. Det, der skete i Farum med Brøndby-fansene, var fuldstændig vanvittigt.«

Rasmus Würtz: »Det er jo dumt, og noget, vi skal have ud. Det kan sidestilles med racisme. Klubberne, DBU og Spillerforeningen skal fortsætte med at bekæmpe det. En del af fansene er nok svære at tale til fornuft, hvad det angår. Men jeg kan kun sige, at jeg tager afstand fra det. Det gjorde Brøndby Support også. Så der er noget, der tyder på, at der er en del fornuftige mennesker der også. «

Glen Riddersholm: »Fan-sange har et sprogbrug, som ikke hører til mange andre steder i livet. Men lige det igår er vi nødt til at tage afstand til. Fischer forsøgte at italesætte et problem, og så dagen efter ser vi de billeder oppe i Farum. Der mangler en vis grad af sund fornuft i den optræden.«

Brøndby-fans under Superligakampen mellem FC Nordsjælland og Brøndby. Foto: Claus Bech Vis mere Brøndby-fans under Superligakampen mellem FC Nordsjælland og Brøndby. Foto: Claus Bech

Hvad tænkte du, da blev opmærksom på Viktor Fischers aktion?

Erik Sviatchenko: »Det var så fint af Viktor. Det nemmeste er jo at ignorere det. Men han ser den fantastiske mulighed for at bruge sin stemme. Det støtter jeg hundrede procent op om. Det er fedt, at han tager ansvar på alles vegne i forhold til en vigtig sag og får budskabet frem.«

Rasmus Würtz: »Først tænkte jeg, at det var mærkeligt, at han stod og hoverede. Men da jeg fandt ud, det var på grund af de homofobiske råb, så synes jeg, det var meget fedt, at han gjorde opmærksom på, at det her ikke er i orden. For det er det ikke. Vi skal tage afstand fra det.«

Glen Riddersholm: »Min først tanke var, at han var modig. Men det overrasker mig ikke, sådan som jeg kender Viktor. Jeg synes, det er godt, at vi har profiler, som tør sætte sig selv på spil og tør give udtryk for deres standpunkt om det spil, vi alle skal værne om. Der skal være plads til alle i fodboldfamilien.«

Sagen kort Superligaen har i de seneste dage været hærget af homofobiske tilråb rettet mod Viktor Fischer fra FCK.

Søndag aften i Odense sang en gruppe OB-spillere: 'Viktor Fischer er homo'.

Mandag sang en stor gruppe Brøndby-fans »Viktor Fischer, han er gay, allez allez,« selvom FCK-spilleren slet ikke var involveret i kampen.

Hvor meget har du lagt mærke til homofobiske tilråb og sange i kampe i Superligaen?

Erik Sviatchenko: »Jeg er meget fokuseret på spillet under kampene. Men jeg har ikke været opmærksom på, at den slags er blevet råbt til mig eller andre. Men nu har der været en række episoder, og det skal stoppes omgående.«

Rasmus Würtz: »Det er ikke noget, jeg har bidt mærke i i de kampe, jeg har været med i. Men det var tydeligt her, at det stadig er et problem. Det er noget, vi skal sætte fokus på. Og det har Viktor Fischer om nogen været mand for.«

Glen Riddersholm: »Jeg er meget optaget af spillet, når jeg er på stadion, men det er klart, når der er 20.000 i Parken, som skriger, at ‘alle hader Glen i København’, så hører jeg det. Men jo, jeg har da også hørt, at de synger andre ting. Men det er ikke det hele, der er over stregen. Det er jo sunget i en særlig kontekst. Men det, vi har set i de her dage, er langt over stregen. Særligt igår, hvor det var en hån mod Fischers budskab.«

Glen Riddersholm. Foto: Claus Fisker Vis mere Glen Riddersholm. Foto: Claus Fisker

Hvad kan og bør spillerne selv gøre for at komme homofobi til livs i fodbold?

Erik Sviatchenko: »Vi som fodboldpillere skal bakke op om det. Vi er nødt til fra alle instanser at sige, at det her er uacceptabelt, og sanktionere endnu hårdere. Det hører ikke hjemme nogen steder. Det er en hel tribune, som råber noget, som er langt over grænsen.«

Rasmus Würtz: »I første omgang skal vi tage kæmpe stor afstand fra det. Internt i klubben skal vi også tage det alvorligt, så det ikke er homofobiske skældsord, vi bruger, når vi bliver lidt sure på hinanden. Det er sprogbrug, som vi ikke ønsker at bruge, ligesom vi heller ikke taler racistisk til mørke spillere. Det er sådan lidt den gamle skole at sige sådan noget.«

Glen Riddersholm: »Man skal huske at separere det fra det politiske, hvor forbund og foreninger laver de her tiltag. Det er deres opgave at sørge for at fodbolden er mangfoldig. Men det har da en meget stærk gennemslagskraft, når spillerne gør det, så jeg håber, der er flere, der tør give udtryk for deres holdning. Jeg tror, at tiden er ved at være moden til det. For nyere generationer er det mere acceptabelt at snakke om sin seksualitet.«

Midtjyllands Erik Sviatchenko. Foto: John Randeris Vis mere Midtjyllands Erik Sviatchenko. Foto: John Randeris

Hvad vil du selv gøre, hvis du oplever fans fra din klub agere homofobisk i en kommende kamp?

Erik Sviatchenko: »Så tager vi aktion. Der må vi være så store som spillere og klub, at vi klarer det internt. Vi har et godt forhold til de ledere, der står for, at der er fed stemning på stadion.«

»Jeg kan kun opfrodre til, at de ikke hopper med på det her med at bruge de nedsættende homofobiske og racistiske ord. Det er dårlig stil.«

Rasmus Würtz: »Jeg tror, jeg vil reagere, hvis jeg hører noget lignende fremover. Jeg ved ikke lige hvordan, men jeg tror, jeg vil komme med en reaktion. Det tror jeg også, at der er flere spillere, der vil.«

Hvad er dit bud på, hvorfor vi aldrig har set en spiller i dansk topfodbold 'komme ud af skabet'?

Erik Sviatchenko: »Hvis man kunne minimere presset udefra, vil det være et skridt på vejen. Nu får det meget opmærksomhed, så det er en stor ting. Det kan måske hjælpe det på vej.«

Rasmus Würtz: »Den her sag bidrager ikke til, at det sker. Statistisk burde der jo være nogen, som har denne seksualitet. Det skal jo ikke være sådan, at bare fordi man spiller fodbold, så kan man ikke stå ved den, man er.«

Glen Riddersholm: »Jeg ville kun bifalde, hvis der var nogen, der sprang ud herhjemme. Det tror jeg ikke, man vil blive udelukket af. Det var mere tabubelagt tidligere. Jeg tror, at vi ser en udvikling inden for fodbolden, som vil følge samfundets. Det skulle da være mærkeligt, hvis fodbold-danmark ikke skulle være repræsenteret af alle former seksualitet i fremtiden.«