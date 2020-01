Han var tæt på Brøndby IF - men havnede på Fyn.

Jublen og tilfredsheden var til at spore, da OB i dag kunne annoncere, at de havde vundet kapløbet om en af Superligaens mest ombejlede profiler, Emmanuel Sabbi.

Den driblestærke og målfarlige Hobro-kantspiller, der er kontraktfri til sommer, havde ellers rettet blikket mod Brøndby IF, som han havde udset sig som næste skridt i karrieren.

Interessen var gensidig, men der var et springende punkt, som gjorde, at fodbolddirektør Carsten V. Jensen vente tommelfingeren nedad.

Emmanuel Sabbis lønkrav viste sig nemlig at være for høje til, at Brøndby IF's fodbolddirektør ville slå til.

Derfor stoppede forhandlingerne, hvorefter amerikaneren og hans lejr så sig om efter andre alternativer, og i sidste ende havnede i favnen på OB. Det erfarer B.T. fra kilder tæt på forløbet.

B.T har tidligere meldt om interesse fra ikke bare OB og Brøndby IF, men også fra klubber i udlandet. Ligeledes har Sabbi-lejren selv stukket følere ude til AGF.

Uden for Superligaen har tyske Dynamo Dresden fra 2. Bundesliga budt på Sabbi, mens der også har været mindre klubber fra Frankrig inde i billedet.

»Jeg havde en del andre klubber, der var interesserede, men jeg valgte OB, fordi de viste en ægte interesse i at have mig på holdet,« siger Sabbi til OB's hjemmeside.

Han skifter gratis til OB, men tiltræder først til sommer, da han skal spille foråret færdig i Hobro, som kæmper om at undgå nedrykning.

Den 22-årige offensivspiller kom til Hobro i 2017, og han har sidenhen spillet 69 kampe for klubben. Her er det blevet til 15 mål og fem assist, hvilket har gjort ham til en af Superligaens mest spændende unge profiler.

Med sin status som transferfri til sommer har det ført til spekulationer om amerikanerens fremtid siden sidste sommer.