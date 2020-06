Emmanuel Sabbi viste i weekenden sin støtte til kampen mod racisme, da han spillede i en undertrøje med skriften ‘Justice 4 George Floyd’.

I en mail til B.T. forklarer Hobro-spilleren, at han på sin egen måde ønskede at vise, at nok er nok.

»Jeg følte behovet for at bære teksten på min trøje, fordi jeg står op for det, der er rigtigt. Det, der skete, var forkert, og retfærdigheden er nødt til at ske fyldest,« siger Sabbi, der fik det fysisk dårligt over drabet på George Floyd, som skete under en anholdelse i Minneapolis.

»Det var foruroligende, grimt og gav mig kvalme.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Det var virkelig trist, der var slet ingen grund til det, og et menneskes liv blev taget på grund af det.«

Selvom Hobro-angriberen føler afsky ved det, han har set i forbindelse med drabet på George Floyd, så er han ikke overrasket over, at sådan en tragedie kan ske.

»Nej, fordi det (racisme, red.) er noget, der foregår, og det er trist at se, at det stadig er sådan i 2020,« siger Emmanuel Sabbi, som også selv har været udsat for racisme.

»Det har været en del af hele mit liv, fordi folk ser min hudfarve som et våben, og det er ikke fair, fordi vi er alle almindelige mennesker. Vi vil bare have retfærdighed, fred og lighed - det er alt, vi beder om,« siger Emmanuel Sabbi.

Hobro-profilen er langtfra den eneste sportsudøver, som har vist sin støtte til afdøde George Floyd.

Blandt andet har Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton afsløret, at han er meget påvirket af drabet - det kan du læse mere om her.