Der har været mange indbyrdes transfers i Superligaen denne sommer. Få har været så iøjnefaldende som Kian Hansens skifte fra den midtjyske hede til kunstgræsset i Farum.

Udmeldingen i forbindelse med skiftet var, at det harmonerede godt med familiens ønsker, og det har ført til diverse spekulationer i, hvorfor familien vil væk fra FC Midtjylland.

Nu sætter Kian Hansen ord på skiftet, spekulationerne og fremtiden til B.T.

»Der har været skriverier om, at mit skifte skyldes personlige årsager, og det kan nemt lyde dramatisk, men vi har længe haft et ønske om at flytte til københavnsområdet og bo,« siger Kian Hansen og uddyber:

»Min kæreste er her fra, og jeg har sagt, siden vi mødtes, at jeg gerne ville herover, så da muligheden bød sig, var det bare om at slå til, og mere er der sådan set ikke i det.«

Kian Hansens skifte har været behæftet med spekulationer, fordi den 30-årige forsvarsspiller så sent som i januar forlængede sin kontrakt i FC Midtjylland, og fordi han i 2015 netop skiftede til midtjyderne efter et udlandsophold i franske Nantes på grund af familiære omstændigheder, da hans far kæmpede med kræft.

»Da jeg forlængede min aftale i FC Midtjylland, handlede det om at skabe tryghed. Vi var glade for at være der, og vi ventede en lille søn, men havde jeg vidst, at FC Nordsjælland ville komme et halvt år efter, ved jeg ikke, om jeg havde forlænget.«

Svigerforældrene over Kina

Kian Hansen har flere gange vist, at han godt kan lide at gøre det uventede og tage chancer i sin karriere, og lysten til at ruske op i tingene har fyldt mere og mere siden kontraktforlængelsen.

Kian Hansen følte, at han var ved at gro fast i FC Midtjylland. Alt, der kunne vindes, var vundet, og han skulle ud af sin komfortzone.

Netop derfor var Kian Hansen også åben for et skifte til Asien eller favoritlandet USA, hvis nullerne på checken havde været mange nok, men da tilbuddet bød sig i FC Nordsjælland, var han ikke i tvivl.

»Jeg kan godt lide at prøve nye ting af, og jeg havde eksempelvis sagt til min agent, at jeg var åben for et skifte til USA eller Kina,« siger Kian Hansen og retter fokus mod sin nye klub:

»Da FC Nordsjælland bød sig til med alt deres uforløste potentiale og med en plan, hvor jeg kan dele ud af mine erfaringer og præge den næste generation af fodboldspillere, var jeg interesseret med det samme.«

Mens Kian Hansen, kæresten og deres lille søn skal finde et nyt hjem, bor de hos svigerforældrene på Sjælland. Tilbage i Jylland efterlader han sig sin far, der er erklæret rask, sin mor og sin søster. Til gengæld er de tættere på kærestens familie, men det er nu ikke for hendes skyld, at skiftet er gået igennem:

»Jeg er skiftet, fordi jeg helst vil herover. At det så også hjælper min kæreste, er jo bare et plus, men i bund og grund gør jeg det mest for mig selv.«

Gamle Oles nye drøm

Med skiftet til FC Nordsjælland kaster Kian Hansen sig ind i en uvant position som alderspræsident, men det er nu ikke noget, der skræmmer truppens ‘gamle Ole’. Tværtimod.

»Det er meget sjovt at være den ældste, og så har jeg endda ret langt ned til nummer to. Det er endnu en udfordring, jeg med glæde tager med, og så har de unge en helt anden sult til træning, som jeg virkelig bliver inspireret af,« siger Kian Hansen.

Kian Hansen er fra dag ét trådt ind i truppens anførergruppe, der har ekstra forpligtelser i forhold til taktikken frem mod hver kamp, og i det hele taget har FC Nordsjælland ramt hovedet på sømmet, da de fremlagde deres plan for Kian Hansen.

»Jeg er blevet tilbudt en lederrolle på og uden for banen, og så bliver jeg en del af et setup, der spiller fodbold på en helt anden måde end den, jeg er vant til. Det udvider min horisont, og det kommer helt sikkert til at gavne mig, hvis jeg skal prøve kræfter med trænergerningen, som jeg er begyndt at finde mere og mere interessant,« siger Kian Hansen, der ikke mener, han er skiftet til en dårligere klub end FC Midtjylland:

»Der er så meget potentiale her, som jeg bare venter på bliver forløst, og når det sker, kan vi sagtens kravle helt derop, hvor der er rigtigt sjovt at være. Så selvom FC Midtjylland har vundet mere på det seneste, så vil jeg ikke kalde det et skridt ned.«