'Det er fucking bolden, mand!'

Fem ord, der blev råbt af Marc dal Hende mandag aften, da FC Midtjylland mødte AaB. Udbruddet var rettet mod kampens dommer efter, der blev fløjtet for frispark til AaB.

Ord, der startede en shitstorm på Twitter, hvor flere mente, at Marc Dal Hende havde råbt 'fucking bøsse' efter en modstander. Allerede dagen efter forklarede FC Midtjylland, hvordan tingene hang sammen, og her nogle dage efter sætter forsvarsspilleren flere ord på de hårde beskyldninger.

Det gør han i et interview med Spillerforeningen, hvor han fortæller, at han selv er hårdfør og ikke har brugt meget af sin energi på sagen.

Jeg kunne aldrig finde på at bruge ordet bøsse. Marc Dal Hende

»Men det er ikke kun dig selv, der bliver ramt, når du ser dit navn blive svinet til. Det påvirker også min familie. Min kone og datter synes for eksempel ikke, det er sjovt. Det tænker folk måske ikke på, inden de sender sådan noget i omløb. Så nej, en shitstorm er ikke sjov,« siger Marc Dal Hende og fortsætter:

»Det er blevet for let at skyde, før man spørger. Vi spillere er offentlige personer og må stå model til meget. Vi bliver målt og vejet hver weekend, så man skal være tykhudet for at komme igennem det. Men selvfølgelig er der grænser for, hvad man skal finde sig i,« siger Marc Dal Hende.

Allerede da kampen var fløjtet af, hørte han om beskyldningerne. Spillerne sad i omklædningsrummet, og den medieansvarlige fortalte ham, at det allerede var gået amok på de sociale medier.

Derfor ville klubben have styr på, hvad der egentlig blev sagt under opgøret.

»Jeg kan simpelthen ikke huske alt det, der bliver sagt i løbet af en fodboldkamp, for der bliver sagt meget lort. Jeg er selv storslem til at psyke mine modstandere. Der kan være en virkelig hård tone og jargon, og det kan være svært at forstå for folk, der aldrig har stået på en fodboldbane,« siger Marc Dal Hende.

Han slår dog én ting fast.

»Men jeg er ret bevidst om, hvad jeg kalder folk, og hvad jeg ikke skal kalde dem. Og jeg kunne aldrig finde på at bruge ordet bøsse,« siger FC Midtjylland-spilleren, der fandt det skræmmende, at sagen eksploderede så hurtigt. I første omgang uden han vidste det.

Det betyder dog ikke, at forsvarsspilleren vil tænke over sit sprogbrug fremover. Fodboldspillere skal ikke være nærtagende, men Dal Hende understreger endnu engang, at han hverken er homofob eller racist. Dér går grænsen.