Mads 'Mini' Pedersen ville gerne skifte klub i det netop overståede transfervindue.

Efter FC Nordsjællands kamp mod Hobro lørdag, fortalte den 22-årige profil til TV3 Sport, at han selv pressede på for at skifte til FC Midtjylland. En interesse, Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

»Nogle gange må man tage ansvar for sin egen karriere og ikke bare sidde og kigge med på sidelinjen. Og så lagde min agent og jeg måske en mere hård strategi denne her gang, end vi normalt gør, og det gjorde, jeg var mere involveret og havde nogle snakke med CV og resten af staben heroppe og nogle af gutterne fra holdet,« sagde Mads 'Mini' Pedersen i interviewet.

Han er dog som bekendt stadig FC Nordsjælland-spiller, og derfor blev der også taget nogle snakke med klubben, efter skiftet ikke lykkedes.

Mads 'Mini' Pedersen er stadig FC Nordsjælland-spiller. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mads 'Mini' Pedersen er stadig FC Nordsjælland-spiller. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men Mads 'Mini' Pedersen fortæller dog ærligt, at den hårde strategi var med henblik på at rykke til Herning og trække i trøjen for de forsvarende danske mestre.

»Ja, det var det jo. Jeg synes, det var spændende, men det skete ikke. Jeg gider ikke tænke meget mere på det. Nu arbejder jeg hårdt de næste måneder, og så kan man håbe, det bliver en endnu større klub end FC Midtjylland til sommer,« siger FC Nordsjælland-profilen, der understreger, at fokus nu er på Farum-klubben.

Han kalder interessen fra FC Midtjylland for 'et skulderklap', men ellers vil han ikke bruge for meget energi på, at han ikke kom til en ny klub i denne omgang.

»Jeg har prøvet før, at man ikke er kommet afsted, hvor man havde forventet det. Det nytter ikke at sidde og tude derhjemme og æde et par tudekiks. Det er bare op på hesten igen, ellers kommer man aldrig afsted,« sagde Mads 'Mini' Pedersen, der har kontraktudløb i sommeren 2020.