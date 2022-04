»Sikke en tur det var. Tak for alt.«

Sådan starter AGF-profil Jon Thorsteinsson i et opslag på Instagram, hvor han tager afsked med AGF og deres fans.

»Det var ikke den slutning, jeg havde håbet på, men fuck det, sådan er fodbold,« lyder det videre, inden han fortsætter.

»Det har været en fornøjelse at spille for jer. Fantastiske fans. Jeg er ked af de vilde øjeblikke. Held og lykke i fremtiden,« slutter islændingen.

Udmeldingen fra Thorsteinsson kommer dagen efter, at han blev vraget til kampen mod Vejle, fordi han ikke vil forlænge sin kontrakt med AGF, der går til sommer.

B.T.s fodboldkommentator, Lasse Vøge, er forarget over måden nyheden om stoppet kommer ud på.

»Jeg undrer mig ret meget over, at sådan en nyhed breakes på Instagram og ikke på AGF's kanaler. Det tilføjer bare endnu et kapitel til en mystisk sag, hvor der sandsyligvis er sket ting og sager, som offentligheden endnu ikke kender til.«

»Der er tydeligvis opstået en dyb kløft mellem spilleren og klubben - og de kæmper nu om at få lov at lave fortællingen,« mener Lasse Vøge.

B.T. har været i kontakt med kommunikationschef i AGF, Søren Højlund Carlsen, der ikke havde set opslaget, da B.T. kontaktede ham.

Han oplyser, at AGF vender tilbage, hvis de har en kommentar.