FCK-spilleren Ragnar Sigurdsson kunne ikke nå frem til Island, da hans russiske kone Elena i sommer var sat til at føde parrets fælles barn

Det fortæller han til B.T.

»Jeg gider ikke at gå i detaljer, men jeg nåede ikke at være sammen med hende, da hun fødte vores datter. Det var hårdt for hende. Jeg ville jo selvfølgelig rigtig gerne være der, men det var rigtig hårdt for hende. Min mor var der med hende, så det var okay, men det er selvfølgelig bedst, når man er sammen,« siger Ragnar Sigurdsson.

Graviditeten blev allerede en udfordring, da hele verden lukkede ned som følge af udbrudet af coronavirus. Her befandt Sigurdssons kone sig i den russiske hovedstad, Moskva.

»Hun var alene uden familie. Og jeg var i København. Vi kunne ikke se hinanden. På det tidspunkt var hun højgravid,« fortæller FCK-spilleren.

Sigurdsson i aktion for Island i det bitre nederlag til Ungarn, der kostede Island pladsen ved EM næste sommer. Foto: Zsolt Szigetvary Vis mere Sigurdsson i aktion for Island i det bitre nederlag til Ungarn, der kostede Island pladsen ved EM næste sommer. Foto: Zsolt Szigetvary

Det lykkedes dog at finde en plan, hvor hun kunne være i nærheden af islændingens familie.

»Russerne måtte ikke forlade landet, men på en eller anden måde fik vi fikset det, så hun kunne flyve til Island. Hun måtte ikke flyve til Danmark, fordi der var lukket her. Så hun havde støtte fra min familie og venner,« forklarer han.

Efter Sigurdssons datter kom til verden, tog han til Island et par gange, men han havde problemer med at få sin kone med hjem igen, da hun havde udfordringer med sit visum.

»Det var så irriterende, men nu er det overstået, og nu er hun i Danmark med vores datter,« siger Ragnar Sigurdsson, der kan kigge tilbage på en udfordrende tid.

Både som fodboldspiller og menneske.

»Der var ingen kampe. Og så var der kampe uden tilskuere. Alt imens var min kone nervøs hjemme på Island. Jeg var skadet. Jeg tænkte ikke så meget over det, da jeg stod i det, men når jeg tænker tilbage, var det faktisk ret hårdt. Specielt når man er skadet. Jeg kunne ikke engang få noget energi ud af kroppen på banen,« siger han og tilføjer:

»Covid-19 har været fucked up for os alle sammen, men jeg har måske været lidt mere udfordret end andre.«

Til gengæld lykkedes det for parret at blive gift på Island i oktober ved en lille ceromoni med kun den tætteste familie.

Nu kan Ragnar Sigurdsson så småt begynde at kigge fremad og fokusere på sin tilværelse i København.

Den 34-årige midterforsvarer har kontraktudløb med FCK til sommer. Men han føler sig ikke færdig.

»Jeg har haft det lidt svært, siden jeg kom. Mit første mål er at komme godt i gang igen og få spillet nogle kampe. Og så må vi se derfra, men selvfølgelig har jeg lyst til at blive her,« siger han og forholder sig til, om København også vil være hans hjem i fremtiden.

»Det har vi ikke bestemt endnu. Det er lidt kompliceret, når jeg har en russisk kone, men jeg har altid haft det godt i København og FCK. Men det er ikke min beslutning. Først er det klubben, der skal ville det,« siger han.

I første omgang skal islændingen og resten af FCK-truppen op imod Randers på mandag.

Sigurdsson vendte retur til FCK i januar efter et ophold i russisk fodbold. Han spillede også i klubben fra 2011 til 2014.