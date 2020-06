Han var en af dem, der gjorde sig bemærket onsdag aften på Ceres Park.

Med hård fight, mange løbeture, dueller og et vigtigt mål var Jakob Ankersen en del af opskriften på sejren over FC Nordsjælland.

Og så sluttede han af med at redde et hårdt frispark i en sådan grad, at han lige blev sendt til tælling i græsset. Men kroppen havde det forrygende efter kampen, slog han fast.

»Jeg bliver egentlig bedre og bedre, jo mere jeg spiller. Hver tredje dag er perfekt for mig at spille kamp,« sagde han med et stort smil.

Jakob Ankersen scorede til 1-0 mod FC Nordsjælland. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Ankersen scorede til 1-0 mod FC Nordsjælland. Foto: Henning Bagger

Og spørgsmålet var så, hvor han skal spille kampe fremover. For kontrakten med AGF udløber denne sommer.

Hvad han skal, er endnu ikke afklaret, og derfor blev han efter kampen da også spurgt til, hvad han spiller for. En forlængelse eller for at vise sig frem for andre bejlere?

»Jeg spiller bare fordi, jeg bliver bedt om det. Jeg tænker ikke så meget over det, må jeg ærligt indrømme,« lød det egentlig rimelig afslappet fra Jakob Ankersen. Han virkede heller ikke bekymret, og sådan forholder det sig heller ikke, slog han fast.

»Jeg ved, når tiden kommer, skal jeg nok finde noget, der er interessant for mig. Hvad det bliver, må vi se. Jeg er ikke så nervøs for, jeg kommer til at gå klubløs. Jeg spiller frit, hvis man kan sige det sådan, og så må vi se, hvor vi lander henne,« sagde han lettere kryptisk med også med et lille smil.

Lige nu er der altså ikke mange uger tilbage som AGF-spiller på papiret. Og Jakob Ankersen har tidligere fortalt til B.T, at han normalt aldrig ville have sat sig selv i en situation, hvor han ikke kendte fremtiden.

Det fortalte han i midten af marts.

»Jeg er ikke en, der synes, at det er skide sjovt at sidde og gamble med min karriere på den måde. Men omvendt ser jeg også, at det kan give en højere belønning,« sagde Jakob Ankersen og fortsatte:

»Jeg føler, at som jeg står i en god fodboldalder og med et okay navn, er det en risiko værd. Det er også derfor, jeg har accepteret at gå min kontraktperiode ud.«