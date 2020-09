Lucas Andersen har store fremtidsplaner – og de indebærer hverken FC København eller Superligaen for den sags skyld.

Superliga-profilen har kørt en ny agent i stilling, danske Mikkel Beck, og målet for det nye parløb er et stort skifte til udlandet inden for det næste års tid.

Det fortæller Mikkel Beck, som har erfaring med at sende spillere til klubber som FC Barcelona, AC Milan, Everton og Sevilla:

»Jeg behøver ikke pakke ind, at det er udlandet, vi sigter mod. Vi er et internationalt agentfirma med en dansk ejer. Og jeg har taget Lucas, fordi jeg mener, at han er alt for god til at spille i Superligaen. Derfor er planen, når tidspunktet er rigtigt, at jeg skal finde den rigtige klub til ham – i samarbejde med AaB, som selvfølgelig også er en del af det her.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Den tidligere danske landsholdsspiller afviser, at FC København kunne været et skridt videre i karrieren for den 26-årige AaB-anfører, som før har været kædet sammen med københavnerne.

»Lucas har ikke valgt at arbejde med mig, hvis han ønskede at blive hjemme i Danmark. Så ville jeg ikke være den rigtige agent for ham. Han har en drøm om at komme ud igen. Han havde en god tid i udlandet. Det er helt sikkert det, som er planen. At blive i Superligaen virker ulogisk og meget usandsynligt,« siger Mikkel Beck, som vil trække på sit internationale netværk, når en eventuel ny klub skal findes til Lucas Andersen, der tidligere har spillet i både Ajax Amsterdam og Grasshoppers.

»Jeg synes, at han er den perfekte type til at spille i Sydeuropa: Han har fart i benene, er dygtig teknisk og kreativ. Men derfor vil jeg ikke udelukke andre lande,« lyder det fra Mikkel Beck.

Lucas Andersen, som har fire år tilbage af sin kontrakt med barndomsklubben AaB, fik ødelagt store del af den seneste Superliga-sæson. Og han er fortsat endnu ikke oppe i omdrejninger, hvorfor det er usandsynligt, at han skifter klub allerede inden transfervinduet lukker 5. oktober.

»Samarbejdet er forholdsvis nyt, så i første omgang skal vi lige klappe hesten. Vi tager det i et stille og roligt tempo, som vi og AaB kan være med i. Nu skal han finde fodfæste igen efter sine skader, og så regner jeg med, at det kommer til at gå stærkt med at genfinde det niveau, han havde i sidste sæson. Og så vil han også blive interessant for klubber uden for Danmark. Så må vi se, hvor hurtigt det går med, at den rigtige klub banker på vores og AaB’s dør,« fortæller Mikkel Beck, som også har spillere som Simon Kjær og Mikkel Duelund i sin stald.

